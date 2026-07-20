"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Küçük Şeyler

Zeynep ÇAKIR
20 Temmuz 2026, Pazartesi
Üstün Dökmen'in Küçük Şeyler adlı kitabı, galiba bir de programı vardı. İnsanı mutlu eden ayrıntıları anlatıyor, ezberleri bozuyordu.

Ardından NLP, kişisel gelişim furyası başladı ve tabiî iş çığırından çıktı. Küçük şeylerle mutlu olmayı tavsiye eden bir anlayışın arkasından ego şişiren, kendini çok büyüten ve sırf kendi mutluluğu için genel geçer değerlere savaş açan tiplere maruz kalındı.

Halbuki kişisel gelişim, küçük şeylerle mutlu olmak, yetinmek gibi kavramların en âlâsı, en ekmel din olan İslâmiyetin koyduğu kuralların bütününde vardı. Rol model olan büyüklerimizin her tembihi, yetiştirme şekli ve hayatlarındaki ayrıntılarda görülen, uygulamalarda özümsenmiş bir şeydi. Selâmı muhatabından önce vermenin getirdiği bir iç huzurunun, büyüğü gelince saygıdan ayağa kalkmanın, söz verilince konuşmanın, her lafa girmemenin, bir isteği karşılarken “of” demeden, içten gelerek yapmanın, yardım etmenin, yemeğe, üste başa, evdeki mefruşata kanaat etmenin bir okulu yoktu. Yetişirken öğrenilen ahlaki bir donanımın küçük ama yapana büyük sevaplar kazandıran değerleriydi bütün bunlar. 

“Teşekkür ederim”in cevabı bile eskiden "Bir şey değil" idi belki de “Rica ederim” en fazla. İnsanın kendini hakîr görmesi kişilik eksikliği değil enaniyet törpüsü idi. Methedilince yüzümüz kızarır, “Estağfurullah, teveccühünüz” diye karşılık verilirdi. 

Yaptığımızı eksik görür, “Daha fazla yapabilsek keşke” diye düşünürdük. Anneme babama daha çok el atsam, dostlarımı daha çok ziyaret etsem, fakiri düşkünü kollasam. 

Küçük şeylerle mutlu olmayı zaten biliyorduk, mutsuz olduğumuz şeyleri saysak azar işitirdik. Gözümüzde büyüttüğümüz dünyanın bütün nimetleri bizden alınacakken, bütün nizâları biz gidince geride kalacakken ehemmiyet verilmesi hakikaten ne kadar abesti!

NLP'ler geldi önce. “Sen değerlisin” diye bütün değerleri domino taşı gibi devirmeye yeltenen...

Sonra ise sosyal medya denilen gösteri merkezi!

Bütün bilinenleri küçümseyip kendilerini yücelten ilgi arsızları türedi.

“Küçük şeylerle mutlu olmasını bilmeyen büyüğünü bulsa da mutlu olmaz, yetinmeyi bileceksin” denirdi. Evet kanaat ve tevekkül bir hazine, iç zenginliği, isteklerin olmasını beklemek de Rabbimizin vaadiydi. Vermek istemese istemeyi vermeyendi O (cc). Ama aç gözlülük ile değil, hırsla değil. Verilmeyince ağlayan şımarık çocuklar gibi hiç değil. Onun da bir ismi vardı; nimeti küçük görmekten gelen şükürsüzlük. Şimdi ise sosyal medyadan salınan gösteri furyasının darbesi en çok da halinden memnun insanları bir şükürsüzlük girdabına attı. Kendinde olanı ve hatta kendini bile küçük görüp hep diğeri gibi olma, o standarda erişme yarışı. Günahını küçük görüyor şimdi insan, en fenası da bu. Güya şaka niyetiyle çekilen onca sakîl videonun verdiği mesajların hiç de küçük görülmeyecek derecede şımarıklık ve kendini yüceltme arzusu içerdiğini kim inkâr edebilir? Halbuki insana hakikaten küçük şeyler yeter, az yeter. Yığmak, büyütmek, istif etmek hırsının bize geri dönüşümü yorgunluktan başka nedir ki? Küçük bir kaçış, anlık bir seyir, günlük bir keyif yeter aslında. Günahını küçük görmesin insan bir tek. Hatasını kabul etsin, nefsini hakîr görsün. Bak o zaman nasıl kişisel gelişiyor ve küçük şeylerden mutlu oluyor. Benden söylemesi...

Okunma Sayısı: 276
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tahran'da 500 kamu kurumunun elektriği, 'tüketim kotası'nı aştıkları için kesildi

    Arjantin karşısında adeta tek kale oynayan İspanya 2026 Dünya Kupası'nın sahibi oldu

    Amerika’da İslâm’a ve Müslümanlara ilgi artıyor

    Bu dört güne dikkat

    Akran zorbalığına ceza teklifi

    Çocuk işçiliğinde acı tablo

    İspanya'da "yılın en büyük orman yangını''

    Gazze yalnız bırakıldı

    Alman Ella artık Müslüman “Ela”

    'Bahçede bolluk var, kazanç yok'

    Gıda enflasyonunda Afrika’yı da geçtik

    Türkiye tutuklu sayısında ilk sırada

    Dünyaya küstüm

    AB, İsrail’i kınadı

    Borçla yaşıyoruz

    Tarihin en gollü 3'üncülük maçıında İngiltere ilk kez dünya 3'üncüsü oldu

    İstanbul için zam günü

    Savunma hakkı ihlal edildi

    Netanyahu hükümetinden seçim öncesi bir skandal karar daha

    En Çok Okunanlar

    Genel

    On yılın ardından 15 Temmuz (6)
    Genel

    Arjantin karşısında adeta tek kale oynayan İspanya 2026 Dünya Kupası'nın sahibi oldu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Tahran'da 500 kamu kurumunun elektriği, 'tüketim kotası'nı aştıkları için kesildi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.