ŞİİR

Yâ Rab Senin emrini, hem Habibin kavlini, Yerine getirmektir, niyetimiz Allah’ım, Onlar bizim yavrumuz, ilk adımlar değerli, Bu ilk adımlarını, hayırlı et Allah’ım. İnsanız ve yolcuyuz, tâ ruhlar âleminden, Annemizin karnından, çocukluk ve gençlikten, Yaşlılık sonra kabir ve haşre devam eden, Bu yolculuklarını, kolay eyle Allah’ım. Ömür dediğin nedir, göz açıp ve kapamak, Geldik ve gidiyoruz, bir gayemiz var mutlak, Allah’ın emri dedik, esas o emre uymak, Emrine muti olan, kullar eyle Allah’ım. Peygamberin kavliyse, bize rehber olmalı, Hayatımıza hayat ve mânâlar katmalı, Yalnız bu dünya değil, ahiret de olmalı, Şefaati Peygamber, nail eyle Allah’ım. Bahtiyardır o eşler, örnektir birbirine, Takvâları yön verir, hidayet üzerine, Muhabbetle ersinler, saâdeti dareyne, Onlara ünsiyeti, nasib eyle Allah’ım. Sevgili yavrularım, yolunuz açık olsun, Her iki dünyanızda, mutlu ve mesut olsun, Hayırlı ve sağlıklı, nesilleriniz olsun, Bu günleri gördük ya, binler şükür Allah’ım. (*) Çocuklarımızın evlilik için atacakları ilk adım öncesi isteme-söz-nişan için bir araya geldiğimiz aile arası mütevazı törende kalbime gelenleri dua niyetiyle dile getirdiğim şiir. A. Fuat Zimmetoğlu

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