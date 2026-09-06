ŞİİR

Allah'ın hediyesi hem de emridir namaz, En sevgili Miraç'ta, orda verildi namaz, Dinimizin direği, İslam'ın şartı namaz, İnsana kazandırır, insanlığını namaz. Kâinatta en büyük “hakikat ne?” dersen, İlk önce iman gelir, namaz hemen peşinden, Mahiyeti hayata, eğer mânâ istersen, Namaz seni kılarken, kılmalısın sen namaz. Yere göğe sığmayan, kulun kalbinde olan, Azâmet-i kibriya, bizi muhatap alan, Beş vakit huzurunda, rükû secde yapılan, Kulluğun nişanesi, kalpte olana namaz. Tekbir aldığımızda masivadan uzağız, Kıyam, rükû, secdeyle günahlardan ırağız, Tahiyyatta dizdeyken O'nun yakınındayız, Huzurda huzur verir, kıldığımız o namaz. Namazı tehir eden, işi tehir edilir, Terkederse namazı, kalptekini yitirir, Nefis ve şeytan girer, muhatabı değişir, Esfel-i sâfilinde, yerin olur beynamaz.

Abdestli bedenimiz namaza olur şahit, Akıl, vicdan ve de kalp temizlenir beş vakit, O'nun ihtiyacı yok, biz muhtacız her vakit. O uzun yolculuğa bir azıktır o namaz.

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