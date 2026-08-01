ŞİİR

Kurbağanın misali atılmışız kazana, Ilık ılık başladık, ısındık yavaş yavaş, Müzik, dizi, eğlence; suyumuz kaynamada, Farkında mıyız bilmem, bize açılmış savaş. Aslımızı unuttuk, kimyamızı bozmuşlar, Biz miyiz bu Allah'ım, kimliğinden soymuşlar, Ruhumuzla oynayıp, kökünden koparmışlar, Pişiyoruz bilmeden, harlanıyor bu ataş*. Giydirip gezdirdiler, bu giysi bizim değil, Yedirip içirdiler, mayası belli değil, Okutup bellettiler, tarihimiz bu değil, Millet için hep tuzak, ateş için bir talaş. Hâlâ uyanmadık mı, bizi istemiyorlar, Onlar gibi olsak da, kabullenemiyorlar, İşin aslı şudur ki, Müslümana düşmanlar, Olsun artık bir nebze, uyanmak için telaş. Bize düşman olanlar, unutmaz fetihleri, Altı yüz yıl kolay mı, Osmanlı seferleri, Göster ey asil millet, içindeki cevheri, Çöz prangalarını, ilim teknikle savaş. *Ataş: Ateş A. Fuat Zimmetoğlu

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