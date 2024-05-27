"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MAYIS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Gurur - Kapanması gereken kapılar - 24

Abdülbakî ÇİMİÇ
27 Mayıs 2024, Pazartesi
Gurur, insanın büyüklenmesi, kendini beğenmesi ve üstün görmesidir.

Kendini büyük görme, başkasını hor ve hakîr görmedir. “Gurur ile, insan maddî ve mânevî kemâlât ve mehâsinden mahrum kalır. Eğer gurur saîkasıyla başkaların kemâlâtına tenezzül etmeyip kendi kemâlâtını kâfi ve yüksek görürse, o insan nâkıstır.” 1 Gurur, ilmi fazla olanları vartaya düşürebilir. Bir ilim adamı, bir âlim veya bir mürşid, kendi malumat ve keşfiyatlarını yüksek gördüğü zaman, geçmişteki bütün o büyük insanların irşadlarını ve keşfiyatlarını göremez, onları küçümser ve o hazinelerden de mahrum kalmış olur. Madem hakîkat budur, “Ey nefis! Senin hastalıklarından birisi de, senin gururundur. Evet, sen o gururunun hükmüyle eslâf-ı i’zama pek uzak bir mesafeden baktığın için, senin gözünde küçülmüşlerdir. Onun için onların irşadlarının mehâsininden mahrum kalmışsın ve kendi vehminle onların (hakîkat âlemine) sulûkleri esnâsında ayaklarının altından kopan hakîkat kıvılcımlarını, kendi evhâmınla, haklarında evhâma düşerek çırpmıyorsun. Şimdi gel! Bir defa da onlara şu yakından bir bak, gör ki; onlar öyle büyüklerdir ki, kırk günde keşfettikleri bir hakîkati, sen kırk senede dahi muvaffak olamıyorsun da.”2 Halbuki “Gururu men’, tekebbürü def eden, yegâne İslâmiyettir.”3 Hem de “Za’f-ı kalbdir gururun mâdeni. Ey tâlib-i hidâyet! Şu gururun başını ayak altına al, ez.”4 Yoksa garaz, gurur ve tekebbür, nifakı intaç edecektir.

Gururun mâdeni, zaaftır. Bediüzzaman’ın ifadesiyle “Gurur zaafdan gelir, dalâlete gider. Gurur dâhilde ilhâddır; harice, küffarın efkârına karşı salâbettir.”5 Bediüzzaman, ilmin izzeti noktasında eserlerinde bahsettiği tavırlarının hakîkatini şöyle ifâde ediyor: “Fıtraten bendeki gurur, milliyeten bendeki fahriye, mesleken bendeki tahdis-i nimet, meşreben bendeki meyl-i tefevvuk, kavmiyeten bendeki meyl-i tecellüd ve meyl-i nümâyiş, şâş adama eserlerimde hakîkatten fazla bir enâniyet gösteriyor. Evet, enâniyet var; benim değil, milletimin enâniyetidir. Benlik var; benim değil, sınıfım olan melâik-i medârisin izzetidir.”6 Bu vaziyetler ilmin izzetini umûma karşı muhafaza etmek için salâbet nevinden milletin şahs-ı mânevîsini temsil eden fiiller olarak görülüyor.

Lemalar’da “Gurur ve kibirde öyle bir ağır bir yük var ki, mağrur adam herkesten hürmet ister; ve istemek sebebiyle istiskal gördüğünden, dâimâ azap çeker. Halbuki takvâ-yı hakikî ise, gurur ve enâniyetle içtima edemiyor.”7 tespitleri yapılır. Risale-i Nur, gurur ve kibir gibi kötü ahlâkları kaldırıyor. Hakîkatların derkine mâni’ olan benlik, gurur, ucb ve enâniyet gibi kötü hasletlerden kurtarıp, tevâzu ve mahviyet gibi yüksek ve güzel ahlâklara sahib kılıyor.

Öyleyse ey gurur ve kibir vartasına düşmüş sersem nefsim! “Sen, amel-i hayrın ücretini, amelden evvel almışsın. Belki bütün hasenâtın, seni insan-ı müslim yapan Mün’imin in’âmına karşı, öşr-ı mi’şâr-ı aşrına da, yani onda birin onda birinin onda birine de mukâbil gelmez.

Öyleyse, daha gururun nedendir? Fahrın ne içindir?”8 Ey İnsan! Madem ki iş böyledir; gurur ve enâniyeti bırak. Dergâh-ı ulûhiyetinde, acz ve zaafını, fakr ve fâkatını istimdat ve lisân-ı tazarru ve ubudiyetle ve duâyla ilân et.9

Risale-i Nur nifak ve şikakı, tefrikayı, fitne ve fesâdı kaldırıp; kardeşliği, uhuvvet-i dîniyeyi, tesânüd ve teavünü yerleştirir. Risale-i Nur mesleğinin bir esâsı da budur. Risale-i Nur gurur ve kibir ve hodfûruşluk ve zillet gibi ahlâk-ı seyyieden kurtararak, tevâzu’ ve mahviyet ve izzet ve vakar gibi güzel ahlâklara sahib kılar.

Dipnotlar:

1- Mesnevi-i Nuriye, s.106 

2- Mesnevi-i Nuriye 

(Trc: Abdülkadir Badıllı), Katre 

3- İşaratü’l-İ’caz, s.165 

4- ESDE(Lemaat), s.709 

5- ESDE(Lemaat), s.770 

6- ESDE(Münazarat), s.203 

7- Lem’alar, s.653

8- Nurun ilk Kapısı, Baskı 2000, 

Karton Kapak, s.42 

9- Nurun İlk Kapısı, Baskı 2000, 

Karton Kapak, s.55

Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Refah'ta çadırları da bombaladı: En az 40 Filistinli katledildi

    Hukuku tanımayan bir yargı kabul edilemez

    Emeğe saygı yoksa ekonomi düzelmez

    Gazze'deki 604 cami tamamen yıkıldı

    Aday olabileceğini açıkladı

    "Çin Rusya'yı destekleyerek Avrupa'daki savaşı körüklüyor"

    Norveç'ten yola çıkan Handala isimli gemi bu sefer Gazze'ye ulaşabilmeyi umuyor

    Gazze Şeridi'nde ilk kez bir grup İsrail askeri esir alındı

    Uluslararası Adalet Divanı görevini yaptı, sıra Güvenlik Konseyinde

    Yoksulluk en fazla çocukları etkiliyor

    Kamudan değil, Saraydan tasarruf edin

    Suçsuz gençlerin hayatı daha fazla karartılmasın

    AB çalışanlarından Gazze mektubu

    Dünya siyonizmin ne olduğunu gördü

    Sahte plakanın para cezası 32.170 TL oldu

    Onlar isterken biz verirken utanıyoruz

    Mandela: Tüm uluslara Filistin davasına destek çağrısında bulunmaya devam ediyoruz

    Eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024'te sona eriyor

    Hollanda: Bu soykırımın durdurulması lazım

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    27 Mayıs: 1 cunta 4 darbe
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’nın gayesi ve misyonu
    Cenap Özkara

    Bir Demirel hatırası
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Cinayetlere ortak olmamak için...
    Risale-i Nur'dan

    İstibdat ve tahakküm belâsı
    Süleyman KÖSMENE

    Şeytanın kendini inkâr ettirmesi
    Ali FERŞADOĞLU

    İçtimai savrulmalardan kurtulmanın çaresi ne?
    M. Said ZEKİ

    Hesap soran sorular-1
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Gurur - Kapanması gereken kapılar - 24

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.