"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Akıl tutulması

Adnan NACİR
30 Ekim 2022, Pazar
Gerçeklerle akıl arasına kamer-a veya AKamer geçtiğinde akıl gölgede kalıp tutulma yaşanabilir. Kamer-a’yı gören akıl, ona uygun düşünceler geliştirmeye ve onları dillendirmeye başlar.

Şöyle bir sokak röportajı düşünün:

-Ekonomi sizce nasıl?

-Biraz kötü ama sadece bizde değil, bütün dünyada öyle. Biz başka ülkelere göre çok iyiyiz. 

-Nasıl daha iyiyiz?

-Her şey var çok şükür, raflar dopdolu...

-Siz bütün ihtiyaçlarınızı rahatça alabiliyor musunuz?

-Nasıl alalım, fiyatlar ateş pahası...

-Neden böyle yükseldi acaba?

-Aç gözlü marketçiler, fırsatçı ev sahipleri ve yamyam üreticiler yüzünden. Bir de dış güçler, bizi kıskananlar ve bize diz çöktürmek isteyenler var.

-Onlar ne yaptı?

-Doları yükselttiler, zamlar yağmur gibi geldi. Büyümemizi, gelişmemizi istemiyorlar... Ama yakında hepsi bitecek, ekonomi yine şahlanacak.

-Nasıl olacak bu?

-Madenlerimizi rahatça çıkarmaya başlayacağız.

-Şimdi çıkaramıyor muyuz?

-Hepsini değil. Lozan’ın gizli maddeleri var, bizi o bağlıyor.

-Şu anda çıkaramadığımız hangi madenler var?

-Petrol, doğalgaz, altın, pamuk...

-Pamuk mu?

-Evet, pamuk... Dünya rezervlerinin yüzde 95’i topraklarımızın altında ama Lozan’ın bitmesini bekliyoruz.

-Lozan nasıl bağlıyor bizi?

-”Belli bir tarih var, la o zaman bitince çıkarırsınız” cümlesindeki “la o zaman” kısmı zaman içerisinde “La o z’aan”, “L’o zan” gibi değişimlerle söylene söylene kısalmış ve “Lozan” olmuş. Anlaşma yapmışlar ama bazı maddeleri gizli.

-Gizliyse, siz nereden biliyorsunuz?

-Ben okudum o maddeleri. Siz de girin, internetten araştırın. Bakın, şöyle başlıyor:

1. Pamuk bir madendir.

2. İlk madde değiştirilemez.

3. İkinci maddenin değiştirilmesi teklif dahi edilemez.

4. Türkiye, pamuk madenini 100 yıl boyunca çıkaramaz.

5. Diyelim, kaçak-göçek, bir şekilde bize çaktırmadan çıkardı. Anında bizim bundan haberimiz olur, öyle kafasına göre işleyip satamaz pamuğu.

6. Türkiye, elindeki pamukları çok ucuz fiyata bize satmak zorundadır. Ülkenize iplik lazımsa onu da biz veririz. Fahiş fiyat uygularız ama bak, sonra gücenmece yok.

-Lozan’ın gizli maddeleri CİMER’e sorulmuş, maden çıkarma ile ilgili böyle hükümler yokmuş, resmi açıklamada bulunuldu.

-Bilerek böyle söylüyorlar, gizli silahlarımız ortaya çıkmasın diye...

-Gizli silahlarımız mı var?

-Var tabi; ışık hızının on katı hızla giden mermiler, gerektiğinde denizin üzerinden havalanabilen uçak gemileri, köpeğe benzeyen muharip robotlar ve daha neler neler...

**

Elindeki devlet imkânlarını, aykırı sesleri bastırmak için kullanan, kendi propagandası haricindeki her düşünceyi terörle bağdaştıran, ifade edilmesini suç haline getiren iktidarlar da kitlesel bir akıl tutulmasına sebep olabilirler. İnsan hakları hukukçusu ve emekli diplomat Rıza Türmen’in “Düşünce polisliği: Sansür yasası” başlıklı yazısındaki şu kısım manidar:

“Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşarken, kitlesel bir yoksullaşma meydana gelirken, halka ekonominin iyi durumda olduğu söyleniyor. Ekonomik sıkıntıların nedeni olarak dış güçler gösteriliyor. Öbür yandan Türkiye’nin bir beka sorunuyla karşı karşıya bulunduğu sürekli vurgulanıyor. Hukuk devleti varmış, yargı bağımsızmış gibi davranılıyor. Bunun gibi örnekler pek çok. (...) Halka, dış düşmanlarla çevrili olduğumuz, düşmanlara karşı mücadele etmemiz, ‘yerli ve milli’ olmamız gerektiği söyleniyor. Muhalefetin ‘yerli ve milli’ olmadığı, dış güçlerle ya da terörist örgütlerle işbirliği yaptığı iktidar medyasının en popüler söylemi. Hakikat dışı söylemlerle hakikat dışı bir dünya oluşturuluyor.”

Bir de, emlakılcı’lar vasıtasıyla aklını kiraya verenler vardır. Emlakılcıların kiralık ilanı çok etkilidir, akıl hemen tutulur. Rüesaları her işin en doğrusunu bilir ve söyler, onlar da hiç düşünmeden, bıkmadan ve üşenmeden onu tekrar ederler. Dünkü söylenenin tersi bugün söylense de fark etmez. Sorgulamadan uyum gösterirler. 

Unutulmamalıdır ki, kim tutarsa tutsun, tutulma ne kadar sürerse sürsün, bu durum geçicidir ve en sonunda bitecektir. Üflemekle sönmeyen, balçıkla sıvanamayan hakikat güneşi elbet çıkacaktır.

Okunma Sayısı: 38
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cumhuriyet adalettir, hürriyettir, demokrasidir

    Üniversiteli öğrenciler: “Açız”

    Çocuk Market projesi İngiltere’de

    Ezandan etkilenen İsviçreli çift Müslüman oldu: ''İslamiyet’i görünce benliğimizin farkına vardık''

    BM: Bu yıl 118 Filistinli öldürüldü

    Filipinler'de sel ve heyelan: 47 kişi öldü, onlarca kişi kayıp

    İran: Ukrayna ile aracısız görüşmeye hazırız

    Kuzey Makedonya'da bir Osmanlı mirası daha

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya, 70250 askerini kaybetti

    Lula ile Bolsonaro yarın karşı karşıya geliyor

    "Yeni Polonya-ABD macerası şimdi başlıyor"

    Karadeniz'de palamut bereketi yüzleri güldürmeye devam ediyor

    Benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” Ben de dedim: BEN DİNDAR BİR CUMHURİYETÇİYİM

    Enflasyonla refah kaybımız yüksek

    İngiltere: Kovid-19'un 2 yeni varyantını tespit ettik

    ABD'de 'petrol ihracatı yasaklansın' tasarısı

    Malatya'daki depremde herhangi bir olumsuzluk yok

    Ukrayna: İsrailli politikacılar utanç duyacak

    İki Almanya'nın birleşmesinden sonraki "en derin kriz"

    ‘Türkiye en büyük ticaret ortaklarımızdan’

    En Çok Okunanlar

    Misbah ERATİLLA

    Uyanış (Gerçek bir hayat hikâyesi)
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meşrutiyet, cumhuriyet, demokrasi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP Müslüman, diğerleri dinsiz! Öyle mi?
    Risale-i Nur'dan

    Haklı hürriyetten hakkıyla istifade etmek, imandan istimdad iledir
    Ahmet BATTAL

    Muhalif partiler iktidarın nesi olur?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Nur’un Kastamonu kahramanları
    Adnan NACİR

    Akıl tutulması
    Faruk ÇAKIR

    Fukaralıkta eşitlik mi?
    Mehmet Soydan

    Yaş enaniyeti
    Rüstem GARZANLI

    Kâinatın idaresinde suhûlet var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.