Gün geçmiyor ki, şu cennet vatanımız hakkında geliştirilmiş bir yıkım planını deşifre etmiş olmayalım.

Enflasyonla olan topyekûn mücadelemizde topla oynama yüzdesi bizim lehimizde seyrediyorken, bir emirle faizleri yere sermişken ve bir asgarî ücretle tam 4375 yumurta alabildiğimiz iktisadî müktesebata ulaştık derken, bir anda birileri yine düğmeye bastı ve halkımızı topyekûn imha edecek sinsi bir planı devreye soktu!

Haberlerde görmüşsünüzdür, bir anda yüzlerce kişi yediği ıspanaktan zehirlendi. Sizce bu normal olabilir mi? Tam olarak nasıl olduğu da anlaşılamadı: Bakterilerin zehirlediğini söyleyenler var, bunların dediklerine göre “ıspanak zehirlemez, bakteri zehirler!” Şey gibi bu da, “deprem öldürmez bina öldürür!” diyerek halkı sakinleştirmeye çalışan uzmanlar var ya... Vatandaş da zaten binadan korkuyor genelde! Ispanakların arasına başka zehirli bitkilerin karıştığını söyleyenler var. Bir diğer görüş de, iyi yıkanmamış olan ıspanakların üzerindeki tarım ilâcı kalıntılarının zehirlenmeye yol açtığı şeklinde.

Yöntem ne olursa olsun, birileri ıspanaklara bir şey yaptı, hiçbir şey olmadıysa bile kesinlikle bir şeyler oldu ve sonuç ortada: Zahire bakılırsa ıspanak zehirledi, sebebe bakılırsa bakteri/kimyasallar/başka otlar zehirledi, hakikate bakılırsa ümmeti zehirlemeye çalışıyorlar! Tezgâhlara astınız, milleti zehirlediniz, ıspanakları yedirmeyiz! Bu böyle biline...

Neden ıspanak?

Bu kadar sebze, meyve veya başka yiyecekler dururken neden ıspanak üzerinden operasyon yaptılar sizce? Çünkü ıspanak bitkisinin ezoterik ve metaforik pek çok anlamı var, sübliminal (bilinçaltı) mesajlara açık...

Gelin bu anlamlara ve mesajlara bakalım:

Sebzenin isminde bulunan son iki harfe dikkat ettiniz mi? Resmen, partimizin isminin kısaltması! Pirinç altı pişirilme şekli de olan ıspanAK ismine kara çalmak suretiyle kimi hedef aldıkları belli değil mi? Gel de ayıkla bilincin taşını...

Rengi yeşil... Sapıyla-köküyle birlikte topraktan çıkarılan bitkinin rengi üzerinden “sap”limininal göndermeler! Anladınız siz onu...

İçinde hangi madde var? Demir. Demir-ül mü’minin hedef alınıyor eyyy ehli hamiyet, uyumayın! Demir ki, millî gelirimizin lokomotifi olan inşaat sektörünün kalbidir. Ekonomimizi yok etmek isteyen şer güçler ve karanlık mahfillerin niyeti belli.

Bir dönem, çocuklara ıspanağı sevdirmek için kullanılan Temel Reis isimli bir çizgi film vardı. Ispanakları yedikçe güçlenen Temel Reis, düşmanlarını tar-ü mar ediyordu. Ispanağa saldırının “temel” hedefinde Reis’in olduğu aşikâr değil mi? Her dönem yıldızı “barlas”a da bu dönem daha bir parlak olan bir gazeteci, köşe yazısında “Temel Reis” ve “Sponge Bob”(Sünger Bob) çizgi filmleri üzerinden verilen mesaja dikkat çekti. Gerçi Sponge Bob ve Temel Reis farklı çizgi filmlerdi, ama olsun. Herkes, yazarın “Sabah Sabah” uyanmamış olmasına verdi ve dalga konusu oldu. Halbuki çizgi filmler üzerinden verilen mesajları küçümsememek gerekir. İngilizce sponge kelimesi ile spinach kelimelerinin telâffuzları birbirine yakındır. Sonra, Bob deyince sizin de aklınıza Ortadoğu ile ilişkili olan ve eşbaşkanlığı ile meşhur bir yapı gelmedi mi? Benim aklıma bir de Bob Usta (Bob the Builder) çizgi filmi geldi. Adam hem Bob hem de inşaat ustası!

Zehir Hastaneleri

Öte yandan, bu olaylara Allah’ın bir lütfu olarak da bakıyoruz. Evet, yanlış okumadınız. İçinde sembolü “Fe” olan demir barındıran bu ıspanak kalkışması sonucunda, tepedeki yaprak kısımları kimyasal dolu olan, ortası bakteri yuvasına dönüşmüş ve tabanı olan saf köklerin beslediği bir yapı çökertilmiş olacak. Şimdi bize ihanet etmiş olan ıspanaklara, zamanında ne istediler de vermedik? Bir de yakın zamanlarda tesis ettiğimiz devasa Zehir Hastanelerimiz var biliyorsunuz. Arsasını verdik, sağolsun özel sektör inşa etti, biz de orada kiracı olarak duruyoruz. İki üç yılda ödeyeceğimiz kira ve hasta garantisi masrafı ile biz de hastane inşa ederdik, ama kim o kadar bekleyecek. Onun yerine 25 sene kira ve garanti masrafı ödemek daha kolay. Zehirlenme vak’aları vesilesiyle müşterileri inşallah artmış olacak.

Son olarak, çiftçiliği düzgün yapın, adam gibi sebze-meyve yetiştirin, yoksa yurtdışından getireceğimiz çobanlar gibi çiftçiler de bulup getiririz. Bana, Maho Ağa gibi “vallaha sataram köyü ha!” dedirtmeyin...