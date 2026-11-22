“Bir Parça Frengî Okumuşsun” cümlesini işleyen yazıları taradım. Mevzuyu kapak yapan dergiler bile olmuş.

Hepsi “Frengî okumak” ifadesini açıklamaya çalışmışlar: Latin harflerini okuyan fakat İslâm yazılarını okuyamayan, inançsız, materyalist kişiler vs. Fakat “BİR PARÇA okumak” üzerine kelâm eden olmamış.

Suali tekrar soralım:

Süfyanizmin, tamamen dinden uzak bir maarifi esas aldığı, şeâirin tahrip edildiği, İslâm yazısının yasaklandığı bir vasatta Frengî okumak “bir parça” değil “tamamen” kelimesiyle vasıflandırılmalı ve “Sen Külliyen Frengî Okumuşsun” demeliyken neden “BİR PARÇA demiş Üstad?

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“...bir seyahat için, iki adam sahrâya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazı idi, diğeri mağrur. Mütevazıı, bir reisin ismini aldı; mağrur almadı. Alanı her yerde selâmetle gezdi…”(Birinci Söz)

Nurlarda, Birinci Söz’den başlayarak pek çok yerde “iki adam, sağ-sol iki yol“ temsilleriyle iman-küfür mukayeseleri yapılır.

Bu karşılaştırmaları sathî bir nazarla okuyan kişi, kendisini, otomatikman sağ yolun yolcusu; iki adamdan da isabetli tercihi yapan kişi yerine koyup diğerine “vah vah!” bile çekmiştir ihtimal.

Devamına bakalım şimdi:

“İşte, ey mağrur nefsim, SEN O SEYYAHSIN. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin, fakrın hadsizdir...”

Birinci Söz’ün, en çok okuyup dinlediğim derslerden biri olduğu kesin. Lâkin şu âna kadar fark etmemiştim. Birinci Söz’de “iki adam sahrâya çıkıp gidiyorlar”dı. Biri mütevazı, diğeri mağrurdu...

Sonrasında Üstad kendi nefsine hitaben “SEN O SEYYAHSIN” diyor. Hangi seyyah? Hani iki seyyah vardı? Fakat Üstad, ”Sen O seyyahsın” diyerek teke indirdi.

Risale-i Nurlardaki muvâzenelerde hakikaten iki yol (sağ-sol) var ama yolcu TEK.

Üstad “Sözlerin iyi anlaşılmıyor?” sualine cevap verirken:

“...şu kitapta mütekellim, âciz kalbimdir. Muhatap, âsi NEFSİMdir.” der. (ESDE.287)

Muhatap nefsi ise, “SEN bir parça Frengî okumuşsun.” cümlesindeki SEN, Üstadın kendisidir.

“Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir dessasa aldandım.

…

İşte, ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim! Bil: O bîçâre asker ise, SENsin ve insandır.” (Yedinci Söz)

Efendimizin (asm) yanındaki hâlini, huzûrundan ayrılınca muhafaza edemediğini gören Ebû Hanzala’nın gelip “Hanzala münâfık oldu Yâ Resulullah!” yakarışını hatırladım.

O halde yol, hakikaten iki; fakat o yolun yolcusu tek: İnsanın kendisi.

Kalbinin, vicdanının sesine kulak verdiğinde sağ yolun; nefsinin, şeytanının desiselerine aldandığında ise sol yolun yolcusu oluyor insan.

Madem “SEN” hitâbının muhatabı Üstadmış; niçin “BİR PARÇA” dediği artık kolay anlaşılır.

Üstad, “bir parça” Frengî okumakla gençliğinde gülmüş; güldüklerine de ihtiyarlığında ağlamış ise... Vay hâlimize!

Tesellî gene Üstadımızdan:

“Risâle-i Nur şâkirtleri... ‘Her biri bin yerden gelen günahlara karşı bir dille nasıl mukabele eder, galebe eder, necat bulur?’ diye mütehayyir kaldım. ...ihtar edildi ki:

...iştirak-i a’mâl-i uhreviye kanunuyla ve samimî ve sâdık, tesanüd sırrıyla herbir hâlis, hakikî şâkirt, bir dille değil, belki kardeşleri adedince dillerle ibadet edip istiğfar eder. Bin taraftan hücum eden günahlara karşı bin dille mukabele eder. İhlâs ve sadâkat ve sünnet-i seniyyeye mütâbaat ve hizmet derecesine göre o küllî ubûdiyete sahip olur.” (Sikke-i Tasdîk-i Gaybî)

Necat, şahs-ı mânevî havuzuna dalmakta ve orada kalabilmekte!