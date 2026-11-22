Kastamonu Lâhikası'ndaki bir mektupta Üstad Hazretleri, saff-ı evvel talebelerinden altı tanesinin bazı özelliklerinden bahsederek onların ‘Hakiki tesanüdle birbirini el ele, omuz omuza, başbaşa vermesi, altı yüz belki altı bin kıymet-i maneviyeyi alıyor’ diyor.

Ayrıca bu talebelerin genel özelliklerinden de şu şekilde bahsediyor: "Bu çok kıymettar kardeşlerimin ne derece âli himmet ve yüksek ruhlu, Risale-i Nur hizmetinde ne derece fedakâr olduklarını anladım."1

Kendilerinden bahsedilen altı talebe şunlardır: Hüsrev, Hafız Ali, Hafız Mustafa, Küçük Ali, Tahiri, Rüştü.

Bu altı rüknün özellikleri:

1- Hafız Ali: Müstesna mahviyeti, tevazu içinde ihlâsı, fenafi’l- ihvan düsturunu muhafaza etmesi. Hüsrev’in Hafız Ali ile ortak bir özelliğinden de şu şekilde bahsedilmiş: ‘Başta iki göz gibi, ‘iki bakar, bir görür’2 ‘Senin, halis ve yüksek dirayetin, terakkide olduğunu gösterdi. Bana, ‘İşte çok Abdurrahmanları taşıyan bir Ali’ dedirdi.3 Yine bir başka mektupta ‘Yorulmaz, usanmaz, ciddi, samimî Hafız Ali Kardeş dedikten sonra mektubunu şöyle bir duayla bitiriyor: ‘Allah’ım, onu iman ve Kur’ân hizmetinde muvaffak eyle’4

2- Hüsrev: ‘Tedbirce bana ihtiyaç bırakmayacak derecede tedbir ve dirayeti ve Hafız Ali gibi yüksek ihlas ve mahviyeti.’

‘Risale-i Nur’un hazinelerinin kerametli ve yaldızlı anahtarı olan kalem-i Hüsrev’i.’ Barla Lâhikasına Hüsrev'in bir özelliğinden şöyle bahsediliyor: ‘Kur’ân hizmetini, dünyevî ve maddî menfaate sarahatan tercih eden Hüsrev adındaki kardeşimi tebrik ediyorum.’5 Yine Barla Lâhikası'ndaki bir mektubda Hüsrev, Rüştü ve Lütfi'nin şu özelliklerinden bahsediyor.’ Sizler-haddimin fevkinde- bir cihette talebemsiniz ve bir cihette ders arkadaşlarısınız ve bir cihette muin ve müşavirlerimsiniz.’6. Yine Hüsrev'le ilgili olarak: ‘Kerametli kalemiyle, tevafukçu Hüsrev’7 denilmektedir.

3- Hafız Mustafa: ‘Hizmet-i Nuriyede büyük iktidarı, kuvvetli bir sadakatı, fedakarane teslimiyeti.’ Emirdağ Lâhikasında Hafız Mustafa ile ilgili olarak: ‘Hafız Ali’nin zamanında onunla beraber ektikleri nuranî tohumların çok mübarek mahsulatı var.’8

4- Küçük Ali: ‘Hem Abdurrahman hem Lütfü hem de Hafız Ali manasını taşıyan büyük ruhlu küçük Ali. Risale-i Nur hizmetini dünyada her şeye tercihan hayatının en büyük maksadı yapması. Sebebi ihtilafa karşı kuvvetli mukavemeti.’

5- Tahiri: ‘Aras kahramanı,9 ‘O bütün efrad-ı ailesiyle, peder ve validesiyle Risale-i Nur’un has talebeleri içinde her vakit hissedar olacaklardır.’10 ‘Onda bir Lütfü, bir Hafız Ali, bir Hüsrev ve bir Said (fakat genç Said) müşahade ettim.’11 Emirdağ Lâhikası'nda da Tahirî'nin evinden şu şekilde bahsediliyor: ‘Mübarek Tahirî’nin küçük bir medrese-i Nuriye hükmünde hanesindeki mübareklere dua ediyorum.’12

6- Rüştü: ‘Sadakatte namdar’ 13 Hüsrev, Re’fet, Rüştü Risale-i Nur’a intisabda eskiden beri beraber bulunmalarından, ben birisini tahattur etsem, üçü birden hatırıma gelir.’14 Eskiden beri Hüsrev, Re’fet, Rüştü; hayalimde, tasavvurumda birleşmişlerdir.’ 15

Yukarıda isimleri geçen Risale-i Nur’un rükünleri olarak ifade edilen saff-ı evvel talebelerin ortak özellikleri kalem erbabı olmalarıdır. Bunların yanında hepsinin ayrı ayrı özellikleri Üsdad tarafından öne çıkarılmıştır. Dolayısıyla bizlerin de bu sıfatlarla bezenmemiz gerekiyor.

Şüphesiz ki, ciddî hizmet ancak bu şekilde olabilir.

Cenab-ı Allah bu abileri hizmette örnek almayı cümlemize nasib eylesin. Amin.

Dipnotlar:

1- Kastamonu Lâhikası, s. 187.

2- Age., s. 7.

3- Age., s. 31.

4- Age., s. 58.

5- Age., s. 60.

6- Barla Lâhikası, 91.

7- Age., s. 97.

8- Age., s. 178.

9- Emirdağ Lâhikası, 72.

10- Age., 72.

11- Kastamonu Lâhikası, 70.

12- Age., 107.

13- Age., s. 167.

14- Age., s. 167.

15- Age., s. 185.