Gün geçmiyor ki, dünya devi denilen ülkelerden birini veya birkaçını iddialı oldukları konularda geçmemiş olmayalım.

Sağlık sistemimiz o kadar şahane ki, yurt dışından tedavi olmak için gelmek isteyenler kuyruğa girdi. Ekonomide OECD ülkelerinin ortalamasından daha fazla büyüdüğümüz ortaya çıktı. Kültürel iktidarı yakalayamamış halimizle bile eğitimde Almanya’yı kıskançlık krizine sokmayı başardık. Erdoğan’ın ifadesi ile “Türk yükseköğretim sistemi ileri bir seviyeye ulaştı. Üniversite sayımızı 77’den 207’ye çıkardık. Almanya’dan çok çok ilerdeyiz onu söyleyeyim, Merkel’e 8 milyon 400 bin üniversite gençliğimiz var deyince şöyle bir üff dedi”

Muhtemelen duymuşsunuzdur, televizyonda yayınlanan bir yarışmada, yarışmacıya beynin bir bölümü sorulmuş ve omurilik sarımsağı, omurilik turbu, omurilik soğanı ile omurilik brokolisi şıklarından birini tercih etmesi istenmiş. Yarışmacı, telefon jokeri hakkını kullanarak doktor arkadaşına sormuş, doktor arkadaşı da “beyin sarımsağı” cevabını vermiş. “Turbo bir beyinde omurilik turbu bulunur” da diyebilirdi, Allah muhafaza...

Cevabı bilmek için beyin cerrahı, cerrah veya herhangi bir konuda tıp doktoru olmanın gerekmediği bu soruyu aile hekimi olan kişinin yanlış cevaplaması yükseköğretim konusundaki seviyemizi size sorgulatmasın. Doktorumuz, programı aşçılık yarışması sanmış olamaz mı? Menemende soğan olur mu olmaz mı, lahmacuna soğan mı katılır, sarımsak mı tartışmaları sürüp gidiyor. İktidara yakın yayın organları “yeni başlayanlar için fakirlik” veya “yoksulluğu kanıksama ve ileri düşkünlük metotları” tarzında haberler vermeye başladı. Market alış verişini ucuza getirmenin püf noktaları sayıldı. TRT çöpten yiyecek toplama üzerine belgesel yayınladı.

“Sıçrayış Uzay”

Tasarruf için çöpe atılmış yiyeceklerden faydalanmayı öğreten TRT, 7000’e yakın personeli, sayısız ekipmanı, stüdyosu, elektrik faturaları ile bandrollerden gelen vergi gelirleri varken “dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler giderleri” adı altında 2019’da tam 1.6 milyar TL harcama yapmış. Eldeki malzemelerle kendi mutfağında “Sıçrayış Uzay” dizisi çekebilir pekâlâ. Hep tarihi dizi çekecek değil ya, biraz da gelecekle ilgili bir bilim-kurgu dizisi fena olmaz sanki. Yeni açıklanan millî uzay vizyonumuzla da uyumlu olur. Eski padişahların fedaileri gibi başkanın “fezai”leri galaksileri fethederler meselâ... Millî uzay istasyonumuzun şefi, İngiliz asronotuna tokat atsa kötü mü olur? Mars’ta patates fiyatlarını yükselten esnafın kulağı çekilebilir keza...

Bugüne kadar “illet-zillet, kömür ve makarna, ooo makarena” şarkısı ile rakiplerini alt eden iktidar, makarena şarkısının demode olduğunu anlamış olmalı ki, uzay projelerini dile getirmeye başladı. İlk durağımız, 50 yıl öncesinin soğuk savaş ortamındaki bayrak yarışında ayak basılan Ay olacakmış. Aniden ay ve uzay meselesinin çıkışı sanki rahmetli Barış Manço’nun bir şarkısı gibi oldu:

“Bu sene gökyüzü güzel, dedim ev halkına

Haydi uzay kıyafetlerini giyin de çıkalım biraz

Bak cıvıl cıvıl yıldızlar uçuyor

Dalları basmış erikle kiraz

Çoluk çocuk, cümbür cemaat

Uzaya gidelim, ne dersiniz ha?

Ev halkı uçtu, ‘aslan reis sen çok yaşa!’

Bak evlâdım buna Ay derler,

Güneşten alıp ışığı dünyaya gönderirler

Yerçekimi dünyadan azdır, ama

Başka türlü geçilmez kraterler

A de bakayım -A- bi’ de Y de -Y-

Oku bakayım AY! oku bakayım AY!

Maksat çoluk çocuk öğrensin uzayın çetin yollarını

Kaptırmasınlar kimseye kafalarını ve oylarını

Hani reis olarak vazifemiz tabi, uyandırıp ikaz etmek

Uzunlar yanmıyor hâkim bey, kısa yoldan anlatmak gerek”

Uzay dönemi söylemleri...

Yeni uzay dönemine uygun sloganlar geliştirmenin zamanı geldi. “Tek mekik, tek yörünge, tek istasyon, tek astronot” şeklinde formülize edilen uzay rabiası ihdas edip ona da “uzabia” diyebiliriz. İş adamı Abdullah Kiğılı “AKP ülkeyi 50 yıl ileri götürdü” demiş ve bazı çevrelerden tepki almıştı. Uzay bilimlerinde, bildiğiniz gibi ışıkyılı bir zaman ölçüsü değil, mesafe ölçüsüdür. “Adamlar yol yaptı” ifadesi artık “adamlar yıl yaptı” şeklinde söylense yeridir.

Ay hedefine doğru giderken ayçiçek yağı fiyatlarının astronomik seviyelere çıkması tamamen dış güçlerin oyunu gibi geliyor bana. Zamlanan simit fiyatlarına ne demeli? Simit yerine artık “uçan daire” diyenler varmış, zamanlama manidar, değil mi? Bütün algı oyunlarını boşverin, o kadar şahane yönetiliyoruz ki yakında bütün millet aynı sloganı tekrarlayacak: “u-za-bi-ya, u-za-bi-ya!”