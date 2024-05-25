"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Başörtülü Atatürkçüler!

Ahmet BATTAL
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Başlık garip. Zira insanların iki zıt sevgiyi aynı anda üstlerinde ve kalplerinde taşımaları garip. Ama bu bir vakıa.

Bu netice kısmen bilgisizliğin ürünü ve kısmen tepkisel. Ve bu bir sürecin sonucu.

Bu dönemdeki “Atatürk sevgisi”, tek parti dönemindeki gibi tek yönlü korku ve baskılardan ya da tek yönlü ve tornacı eğitim süreçlerinden kaynaklanmıyor.

Ya da 28 Şubat dönemindeki gibi doğrudan devlet baskısından kaynaklanan zoraki ve törensel tavırlardan ibaret değil. Zira bir “açık baskı” ürünü değil.

Birilerinin iyi planladığı dolaylı bir netice.

Bu dönemde işin içinde başka bazı faktörler de var. Bunlardan biri siyasi tutumlar ve tercihler.

Ama bu sonucun zahirî sebebi durumunda olan kişilerin, dinî grupların, siyasetçilerin ve siyasi grupların bu durumdan memnun olduğunu söylemek de mümkün değil.

Geçen günlerde başörtülü ve yakasında M. Kemal rozeti taşıyan Üniversiteli bir genç hanım kardeşimizle ve aracının arkasına M. Kemal imzası yapıştırmış başörtülü bir mühendis hanım kardeşimizle ayrı ayrı sohbet etme imkanı bulduk.

Atatürkçülük merakını ve arka planını anlamaya çalıştık.

O iki gence sorduğumuz sorular ve aldığımız cevaplar yukarıdaki kanaatimizi teyit etti.

Siz de inceleyiniz:

-Sizce Kemalizm ve Atatürkçülük aynı şey midir?

-Hayır. Aynı şey değildir. Kemalizm daha katı bir tavırdır. Kemalist’im diyemem ama Atatürkçüyüm diyebilirim.

-M. Kemal bugün olsaydı başörtüsü konusunda nasıl bir tavır takınırdı?

-Bugünkü şartlara göre ve daha yumuşak bakardı.

-M. Kemal bugün olsaydı dinde reform konusuna nasıl bakardı?

-Bu konuda bir fikrim yok.

-Peki, İslamiyet reformu kabul eder mi?

-Bu konuda da bir fikrim yok?

-Şeair ve bid’a kavramlarını duydunuz mu?

-Hayır.

-M. Kemal dinî konularda bütün görüşlerini ve inancını açıkça her zaman söylemiş midir?

-Bazı konuları gizlemiş olabilir, aslında Müslüman olmayabilir ama Müslümanmış gibi görünmüş olabilir.

-Bu sizin için rahatsız edici bir durum mu?

-Hayır, olayın bu yönü önemli değil. M. Kemal’i sevmemizin sebebi Kurtuluş Savaşı’nı yönetmiş ve bağımsız bir Türkiye bırakmış olması. Bir de laiklik ilkesini yerleştirmiş olması.

-Laikliğin yerleştirilmesi uygulamaları gibi görünen işler sırasında dine ve dindarlığa zarar verilmiş olabilir mi?

-Olabilir ama bunun bir bilinçli bir tercih olduğunu düşünmüyoruz.

-Peki demokrasi ve laiklik ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

-Elbette laiklik ancak demokrasi ile birleştiğinde dindarlara da faydalı ve doğru bir rejim olabilir. Din ve vicdan özgürlüğünün olabilmesi için demokrasi olmazsa olmazdır.

-M. Kemal’in laiklik anlayışı demokrasiyi kabul eden bir laiklik anlayışı mı?

-Bu konuda fazla bir bilgim yok ama herhalde kabul ediyordur.

-Sizin gibilerin siyasi tercihleri daha çok ne yönde?

-Çoğunluğumuz AKP’ye taraftar değildir ama karşı da değildir. CHP’ye de taraftar değiliz ama dinî yönden yapacağı açılımlara karşı da değiliz.

-Başörtülü birinin CHP’den milletvekili olması sizce mümkün mü?

-Neden olmasın, hele Kemal Kılıçdaroğlu ve şimdi Özgür Özel döneminde.

-Siz başörtü başörtülü bir Atatürkçü olarak CHP’den milletvekili teklifi alsanız kabul eder misiniz?

-Olabilir. Kategorik olarak reddetmem. Önemli olan vekilliğimin milletin işine yarayıp yaramayacağı.

Özet: Kalpler de karışık, kafalar da…

Okunma Sayısı: 455
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vergide de 'muhbirlik' dönemi

    Gazze’de çocukların ölüm riski artıyor

    BM, Srebrenitsa'da soykırımı kabul etti

    İl birincisi öğretmen mülakatta elendi

    Dışişlerine paralel yapı tepkisi

    Helikopterin düşüşü araştırılmalı

    'Felaket geliyorum der'

    Personel servislerinin kaldırılmasına dava

    Gençler güvenlik duygusunu kaybetti

    4 gün okul, 3 gün tatil mi?

    Avrupa’dan daha pahalı ülke olduk

    Yeni müfredat kabul edildi

    Çin Tayvan'ın çevresinde askeri tatbikat yapıyor

    Papua Yeni Gine'de toprak kayması: 100'den fazla ölü

    Ermenistan, 4 köyü Azerbaycan'a iade etti

    Filistin’i tanımalar barış yolunda adım - Tüm ülkelere Filistin’i tanıma çağrısı

    Türkiye Kupası 11. kez Beşiktaş'ın oldu

    ‘Kiracılar bu yükü kaldıramaz, davalar artacak’

    Sokak hayvanlarını öldürmek çare mi?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzluğa yeni ve riskli bir kılıf
    Ahmet BATTAL

    Başörtülü Atatürkçüler!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Çifte maaş çarkı” çarpıklığı
    Risale-i Nur'dan

    Gençlere verilen bir tembih, bir ders
    Ali FERŞADOĞLU

    Mizan’daki sorgulama!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Vergide de 'muhbirlik' dönemi
    Faruk ÇAKIR

    İsrail’deki “insan”lar
    Halil ELİTOK

    İstikamet şehidi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.