Biz çekiliyoruz

Önceki gün Türkiye’nin Güvenlik Retoriğinin Televizyonundaki “Gündem Özel” programına katılan Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önceki gün Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan’ın “kararlarımız eleştirilebilir, eleştirilmeli, ama önce okunmalı” mealindeki sözlerine cevap verircesine bazı şeyler söylemiş:

“Ben okuduğumu gayet iyi anlıyorum. Bunun için profesör olmama gerek yok. Bu bir terör örgütü PKK bildirisidir. Diyor ki, ‘Devlet katildir. Devletin orada sizin şehit olarak nitelendirdikleriniz de katildir. AYM buna, Tayyip Erdoğan ve devlete hakaret edenlere verdiği gibi buna da düşünce özgürlüğü kararı veriyor.”

Bu cevap modern devletin en önemli meselesi olan “özgürlük-güvenlik dengesi”nin ülkemizde ne kadar iyi işlediğini gösteriyor. Öyle ya, ya başkanın söylediklerini bakan ve bakanın söylediklerini de başkan söylemiş olsaydı ne kadar garip olurdu değil mi? Herkes kendisine yakışanı söylemiş ve böylece devletimiz de dengesini bulmuş oluyor.

Hem zaten biz profesör, başkan ya da bakan değiliz ki aralarına girip hata kusur arayalım. Ne derlerse o.

Sayın Soylu ayrıca şunları da söylemiş:

“Anayasa Mahkemesi Başkanımızın (Polis Akademisi Başkanı iken) aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41’ini ben FETÖ’den ihraç ettim. Demek ki devlete adam alınırken dikkat edilmesi lâzım. Ben bilerek aldığını söylemiyorum.”

Biliyoruz, bazılarınızın “oooo, bu nasıl söz, kavgada bile söylenmez” dediğini duyar gibiyiz.

Bu sebeple biz bu noktadan itibaren aradan çekiliyoruz. Zira bırakın eskortlu kediyi, korumalı arabayı, …, gidonu korunaklı bir bisikletimiz bile yok. Sıradan bir gazete köşe yazarıyız. Bu büyük maçlarda hakemlik bizi aşar.

Ama bazı akıllı gazetecilerin kanaatlerini ve sorularını nakletmek de ileride konuşacak olan tarihe karşı boynumuzun borcu. Şöyle:

1. Sayın Bakan konuşmasında Sayın Başkanın Akademi Başkanlığı dönemine ait özel bir yüzde bile verdiğine göre konuşmaya hazırlıklı gelmiş. Demek konuşmayı planlamış. Bu konuşmanın getireceği sonuçları da düşünmüş ve hatta amiri olan sayın cumhurbaşkanına sormuş ve hatta hatta ondan destek ve belki de talimat almış olmalı. Bu durumda devletin tepesinde kavga var demektir.

“Anayasa Mahkemesine ne gerek var” tartışmaları AKMHP tarafından ne zaman gündeme getirilecek acaba?

2. Sayın Bakan “ben ihraç ettim” dediğine göre bizzat kendisinin iradesine dayalı bir idarî tasarruftan bahsediyor. Böyle bir şahsileştirme ne kadar doğrudur?

Zaman içinde bunun bazı olumsuz sonuçları olmayacak mıdır?

3. Sayın Bakan “devlete adam alınırken dikkat edilmesi lâzım” derken acaba Sayın Başkanı 2012’de Anayasa Mahkemesi Üyeliğine atayan Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bu atamada en azından dikkatsiz davrandığını mı kastediyor?

4. “Ben bilerek aldığını söylemiyorum” cümlesindeki “bilmek” neyi bilmektir? Bu cümle nasıl anlaşılmalı?

- “Ben bilerek almadığını net biliyor ve net söylüyorum.”

- “Bilerek mi bilmeden mi aldı onu şimdi/şimdilik bilemem. Ama bilince söylerim.”

- “Bilerek aldığını biliyorum, ama şimdilik söylemiyorum, ileride onu da söyleyeceğim.”

- “Bilerek aldığını söylemiyorum, ama bu bir şey değiştirmez. Zaten FETÖ’cülerin de çoğu kendilerinin terörist olduğunu bilmiyorlardı. Ama devletimiz onların terörist olduğunu bildi ya da öyle saydı. Demek bilmeden de terörist olunabiliyor. Bu hüküm açısından -ben hariç, Başkan dahil- herkes eşittir.”

Bu son sorunun son ihtimali dünkü yazımızın sonunda yer alan ve Sayın Başkana yönelik olan şu sorumuzun ve kurumsal cevap ricamızın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösteriyor: Bilmeden ve istemeden terörist olunur mu Sayın Başkan?