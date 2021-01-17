Bu inişin çıkışı yok

Kamuoyu yoklamaları AKP’nin ve cumhur ittifakının hızla güç kaybettiğini gösteriyor.

AKP Genel Başkanı da bu gidişi çok iyi görüyor ve cumhur ittifakına yeni iltihaklar sağlamak için bazı ziyaretler ve görüşmeler yapıyor. MHP Genel Başkanı da “iyi yapıyor, sonuna kadar beraberiz” diyor.

Bu “hareket”lerin seçmen açısından ciddî bir sonucu var mıdır?

Bilinmez. Ama tahmin edilebilir.

Bu tahmine yardımcı olmak adına çevrenizde bir anket yapmanızı ve sonuçlarını bizimle paylaşmanızı istirham ediyoruz.

* Düne kadar cumhur ittifakının dışında kalmış olan bir partinin yönetimi cumhur ittifakına dâhil olmaya karar verse kendi seçmen kitlesini AKP’ye oy vermeye ikna edebilir mi?

* AKP, MHP’den ayrılsa ve “yeni ittifaklara yelken açıyorum” dese yukarıdaki sorunun cevabı değişir mi?

* AKP, Perinçek ve ekibiyle bağlarını koparsa kaybettiği eski dostlarını yeniden kazanabilir mi?

* CHP’den ya da İYİ Partiden kopan bazı kişiler ya da gruplar parti kuruyorlar. Bunlar kendilerine yakın olduğunu düşündükleri seçmene bugün ya da seçim zamanında “biz lideri AKP olan bir ittifaka dahil olacağız” deseler, muhatapları ne düşünür, ne yapar? “Tamam o zaman, biz de sizin içinde bulunduğunuz ittifaka oy veririz” der mi?

Görüldüğü gibi AKP açısından mesele artık şu ya da bu alternatife yönelebilme meselesi değil. Mesele liderinin sahip olduğu ve yansıttığı “tek adam” imajı ile ilgili. “Trenden ineni bir daha bindirmeyiz” diyenlerin, başka çare kalmayınca birilerini bindirebilmek için treni yeniden yavaşlatmaları kamuoyunda bir karşılık bulmuyor, seçmen üzerinde bir anlam ifade etmiyor.

Bir de olayın “vazgeçme fikrinden vazgeçmeme” boyutu var. Daha önce AKP’ye oy vermiş iken şimdi artık oy vermeyebileceğini söyleyen dostlarınıza şunu sorunuz:

* “AKP ne yaparsa oyunu yeniden AKP’ye verebilirsin?”

* AKP’nin henüz yapmadığı ve “yaparsan oyum senindir” dedirtecek herhangi bir şey var mı?

* Meselâ, AKP’ye oy vermeyen bir EYT’li seçmen bir kanun değişikliğiyle emekliliğini erkenden alsa “bu kere oyum AKP’ye” der mi?

* Meselâ, AKP’ye oy vermeyen bir KHK’lı seçmen, yapılacak bir kanunî düzenlemeyle hakkını ve tazminatını bu iktidar döneminde alsa “bu kere oyum AKP’ye” der mi?

Bizim tahminlerimize göre bu soruların hepsinin cevabı halkın büyük kısmı için, AKP aleyhine ve “hayır” şeklinde olacaktır.

Siyasetin adeta kurdu olmuş sayılabilecek kıdemli ve ağırlıklı eski bir dostumuz, bir iki sene önce bir sohbetimizde “AKP’deki erime yavaşlatılabilir, ama durdurulamaz ve geri çevrilemez” demişti.

Bu tesbit şimdilerde daha net görünüyor. Kurulan yeni partiler için de aslında ittifak bahane. Asıl dertleri “gümbürtüden sonra biz de en azından bir çadır kuracak bir alan bulabilir miyiz” düşüncesi.