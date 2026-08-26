"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Çömez ve kıdemli savcılar

Ahmet BATTAL
26 Ağustos 2026, Çarşamba
AKP’nin eski vekillerinden ve Erdoğan’ın eski doktorlarından imam hatipli siyasetçi yani eskinin muktediri ve şimdinin muhalif milletvekili İYİ Parti’li Turhan Çömez’i bilirsiniz.

Siyasetteki durumu soyunun adıyla makusen mütenasiptir zira kıdemli siyasetçidir.

Geçen haftalarda TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada “halkı yanıltıcı bilgiyi bile bile ve alenen yaydığı” gerekçesiyle savcılarca kendisi hakkında açılan ve anlamsız gibi görünen soruşturmayı biz de yazalım. 

Önce şunu söyleyelim: Konuşmanın muhtevasının önemi yok. Zaten olmaması gerekiyor. Ama Sayın Çömez konuşmasında Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’e hitap ediyor ve kendisini doğrudan göreve davet ediyor. 

Bunu bilelim. Zira bu yönü mühim. 

Zira eskiden “Adliye Vekilleri” vardı ve onlar adli hususlarda savcıların amiri değillerdi. Şimdiyse “Adaletin Bakanları” var ve onlar savcılara da hakimlere de her şeye de bakıyorlar; atıyorlar, tutuyorlar, talimatlandırıyorlar… Bütün bunları Anayasaya ve kanuna rağmen mi yapıyorlar? Evet. Hem de göz göre göre.

Dokunulmazlık hususunda Anayasa açık: 

Kürsü dokunulmazlığı, istisnası olmayan türden mutlak bir dokunulmazlık. Milletvekili kürsüde ne söylerse söylesin suç sayılamaz. “Mebus hürdür, fikri inhisar altına alınamaz” kuralı, bu sebeple, 1876 Anayasasından bu yana, çok kıymetli bir demokratik ilkedir. 

Bu kesin kuralın sebebi de açık: 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimini bizzat millet yapar. Onu da en geç seçimlerde yapar. Seçilmiş ve sandıktan çıkmış bir siyasetçinin fikrinin denetimi savcının ve hâkimin işi değildir. Bu kapıyı onlara bir kere açtınız mı kapatamazsınız ve iş “hâkimler hükümeti”ne ve oradan da “hakimler devletine” kadar gider. Ki bu tür devlet hukuk devleti değildir. Hukuk devleti için kuvvetler ayrılığı şarttır. 

Ayrıntılar için şu iki yazımıza bakılabilir:

https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/siyasetin-dokunulmazligi_521860

https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/siyasetin-dokunulmazligi-2_521939

Peki, hukuk fakültesinin birinci sınıfında öğretilen bu bilgilere rağmen, neden ve nasıl oluyor da bir muhalif milletvekili hakkında savcılarca soruşturma açılıyor. 

Böyle bir soruşturmayı Şırnak Beytüşşebab’ın taze savcısı ya da Bingöl Genç’in genç savcısı açsaydı “çok da önemli değil, hatadır” der geçerdik. 

Ama hayır soruşturmayı Ankara Başsavcılığı açıyor. Daha da önemlisi Başsavcının sözcüsü sosyal medyadan bir basın açıklaması yapıp bu Anayasa ihlalini duyuruyor. Yani olayda acemilik yok, aksine doğrudan doğruya ve kıdemlilik kokusu var. 

Peki, bu kıdemli savcılar -üstelik sonuç alamayacaklarını da bilerek- böyle açık bir Anayasa ihlalini, bile bile, göz göre göre neden yapıyorlar?

Gözden başladık madem, devam edelim:

1-Zaten suçlu saydıkları muhalefete gözdağı vermek için yapıyorlar. Zira bu iş için göreve getirilmiş gibiler.

2-Vatandaşın gözünü korkutmak için yapıyorlar. Zira vazifeyi kabul ederken demokratik cumhuriyetin değil totaliter korku imparatorluğunun savcısı olmaya ahdetmişler.

3-Savcılar gözlerini karartmışlar da onun için. Hukuk devleti güme gitmişmiş, ne önemi var. Mühim olan muktedirlerin memnuniyeti.

4-Savcılar, kendilerini atanın, tutanın, Bakanın ve görenin gözüne girmek istiyorlar da onun için. Ne de olsa terfiye ihtiyaçlar(!) var.

5-Savcılar göze gelmek istemiyorlar. “Nazar değerse, hırpalanırsak …” diye korkuyorlar. Korkutan korkar. 

Gözle ilgili diğer atasözlerini ve deyimleri de siz bulup uyarlayın. Eminiz daha güzellerini bulacaksınız(!) Onlara hepsi yakışır. 

Peki, onlar bize ve bu ülkeye yakışıyor mu?

Okunma Sayısı: 352
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sosyal medya çocukların psikolojisini bozuyor

    Yangına benzinle koşuyor

    Mesele yalnızca yol yapmak değil ki

    Hürmüz’de 6 ayda 20 denizci öldü

    İran: Tamamen hazırlıklıyız

    Zaferler ayına yakışmıyor - Demokrat Parti Sözcüsü Altıntaş: Bu muamele kabul edilemez

    İsrail, Avrupa Birliği kurumlarına da saldırıyor

    Emekliler ölsün mü?

    Madenciler: Seçim var, hepsi kapımıza gelecek

    İşte vatandaşın hissettiği

    Örgüt yok ceza var

    Masal anlatmayı bırakın

    BM'den dünyaya bir çağrı daha: Arakanlı Müslümanlar için harekete geçin

    Rusya'nın Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

    “Süleymancılar” soruşturmasında 3. dalga operasyon: 54 gözaltı kararı

    Kayseri'deki kazada yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 2'si ağır 38 kişi yaralandı

    Küba: ABD ile diyaloglar "tıkanmış durumda"
    📷

    Mevlid Gecesi dualarla ihya edildi

    Paramız eridi millet fakirleşti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sosyal medya çocukların psikolojisini bozuyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.