Hatibden muhatabına hutbeler

Diyanet İşleri Başkanını ve ekibini önceki günkü muhteşem Cuma hutbesi için tebrik ediyoruz. (Gerçi biz “Türkçe hutbe” bid’atına tümden karşıyız, o ayrı mesele.).

Adresi bizce belli ve adrese teslim sayılabilecek bu hutbenin bazı kısımları aynen şöyle:

“Peygamber Efendimiz (s.a.s), Bahreyn halkıyla bir barış antlaşması yapmış ve oraya bir elçi göndermişti. Bu elçi bir müddet sonra yüklü miktarda malla Medine’ye geri döndü. Ashâb-ı kirâm merakla elçinin ve getirdiği malların etrafında toplanmaya başladı. O esnada mescitten çıkan Allah Resûlü (s.a.s), durumu görünce önce gülümsedi, sonra şu uyarıda bulundu: ‘Sevinin ve sizi sevindirecek nimetleri bekleyin! Vallahi sizin için fakirlikten korkmam. Ancak ben, sizden önceki ümmetlerin önüne dünya nimetleri serildiği gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların o dünya nimetleri için yanıp tutuştukları gibi sizin de yanıp tutuşmanızdan ve bunun onları helâk ettiği gibi sizleri de helâk etmesinden korkarım.’

“Maalesef, günümüz insanı mutluluğu tüketimde arar hale geldi… Bilinçsiz tüketim sebebiyle birçok insan, borç ve faiz batağında bocalıyor. Nice ailede huzursuzluk ve çaresizlik yaşanıyor.”

Bu önemli ikazların muhatapları kimler?

Elbette hiç değilse Cuma namazına gelecek kadar dindar olanlar.

Bu dindarlar eskiden de mi böyle dünyevîleşmiş idiler yoksa sonradan mı böyle oldular?

Çoğu sonradan. Bilhassa son on, on beş seneden bu yana.

Nerelerde görünüyorlar? Daha ziyade devlet ihaleleri ile zengin olan patronların çocuklarının müşteri olduğu ambarlarla dolu çukur mahallelerdeki fokurdak kafelerde ve benzeri yerlerde.

Kimler bunlar? Numan Kurtulmuş’un veciz ifadesiyle “Harun gibi gelip devlet imkânlarıyla Karun gibi zengin olan” ve bu dünyadan öylece gitmeye hazırlanan zavallılar.

Ya da Abdurrahman Dilipak’ın sert ifadesiyle “ganimet uğruna tepeleri terk edenler”.

Diyanet İşleri Başkanlığı meseleyi ve hastalığı doğru teşhis etmiş.

Tedavi için ilâcı da Kur’ân’dan ve Sünnetten veriyor:

“Devletten uzak durun, yoksa devlet sizi de dönüştürür, ey dindarlar” diyor. Dinleyene…

“Bankaların ve hele kamu bankalarının ucuz kredi yalanına kanmayın, ayağınızı yorganınıza göre uzatın” diyor. İşitene…

“Borç dindarlığın bir lekesidir, dindarlığınızı borçlanarak lekelemeyin” diyor. Anlayana…

Hutbede dile getirilen “topluca helâk” riskini ise hep birlikte düşünelim.