Hızlı (çöken) tren hatları ve gerçeklik

Seçimden kısa süre önce âlâ-yı vâlâ ile hizmete açılan ve bedava yolcu taşınıp seçim propagandasına “alet” edilen Ankara-Sivas YHT hattını biliyorsunuz.

İşte o hattın Yozgat yakınlarındaki kısmında yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle raylar çökmüş ve yol kontrolü yapan kılavuz lokomotif raydan çıkmış.

Haberin kaynağı CHP Sivas Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi Ulaş Karasu.

Haber sadece “muhalif medya”da ve sosyal medyada var. İktidar medyasında yok.

Gariptir, haber Anadolu Ajansında da yok.

Aslında bu hatla ilgili benzer problemler daha önce de gündeme gelmiş ve Anadolu Ajansı için haber değeri taşımış.

Ama nasıl?

Anadolu Ajansı’nın “teyit hattı” web sayfasına Aras Fırat Tekeş’in yazdığı 29.04.2023 tarihli “teyit” haberine göre, bu hat üzerinde sinyalizasyon eksiklikleri olduğu iddiaları yine “muhalif medya”da yer almış ama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri açıklama yaparak bu haberi yalanlamışlar.

Anadolumuzun Güzide Ajansı da bu açıklamayı “haber” yapıp öbür haberlerin “yalan” olduğunu teyit etmiş.

Ama AA’nın bu yeni haberle ilgili bir teyit ihtiyacı yok. Yani haber doğru. Duyulmaması gerekiyor. Bu sebeple iktidar medyasında haber yok. Bu sebeple Anadolu Ajansı haberi haber vermiyor. Bu yüzden TRT de bu haberden habersiz“miş” gibi davranmış ve davranıyor.

Bakanlığın web sayfasındaki “basın açıklamaları” sekmesinde de bu haberle ilgili herhangi bir bilgi ya da değerlendirme yok. (Varsa da biz göremedik.)

Bugün bizim konumuz haberin kendisi değil.

Olmasaydı iyiydi ama bir imalat hatası olmuş olabilir. Can kaybına sebep olabilirdi ama şükür ki şimdilik olmamış.

Bizim konumuz demokrasimizin kendisi.

Kamu yönetimi, Osmanlıdan bu yana hiç bu kadar güven kaybetmemişti.

Hür basını ve milletin bilgi alma hakkını öldürerek demokrasicilik oynanır ama demokrasi olunmaz.

Kamu yatırımlarının denetim sistemi kurulup işletilmezse ve kusurlu sorumluların hak ettikleri müeyyidelerin kendilerine uygulandığı yolundaki net bilgiler basın eliyle duyurulmazsa o devlet “gün ışığında yönetim ve hukuk devleti” değil “gece öten baykuş benzeri guguk devleti” olur.

Şimdi bu haberleri duyan Ankara-Sivas YHT yolcuları ne düşünür?

“Kaderimse ölürüm” deyip biner mi “başlarım böyle hizmete” deyip iner mi? Hangisini yapan doğru yapar?

Gerçeği incitenler sahtekardır. Gerçeği öldürenler ise katildir. Kaç kazada kaç kişinin öldüğü veya öleceği bu bapta önemli değil.

