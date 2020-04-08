"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Robin Hood devletin yolu

Ahmet BATTAL
08 Nisan 2020, Çarşamba
Zenginden alıp/çalıp fakire vermeyi kendisine iş edinmiş olan iyi huylu ve iyi yüzlü cesur ve kahraman İngiliz eşkıyası Robin Hood’un hikâyesini hepimiz az çok biliriz.

Krallar, bilhassa fetihler ve savaşlar için halktan ağır vergiler topladıkça fakirin canı yanmış, devletten canı yananı devlet değil Robin Hood duymuş, Sherwood ormanı adalet isteyenlerin alternatif sığınağı ve hazinesi olmuş. (Bizim Köroğlu’na ne kadar benzediği ayrı bir husustur.).

Batıda bu işi o zamanların kralları yapsaydı, alternatif yardımseverlik kurumlarına ihtiyaç olmayacaktır. 

Ama demek Batıdaki devletin ve bilhassa sanayi devrimi öncesindeki devletin böyle bir tabiatı yokmuş ki onun yerine “fakiri düşünme” işini sivil ve alternatif ve hatta eşkıya tanımına uygun birileri yapmaya çalışmış ve halkın kahramanı olmuş. 

Sonra Batıya Sanayi Devrimi gelmiş. Toprağa bağlı “soylu zengin” – “köksüz fakir” ayrımı, yerini yeni şehirlerdeki daha derin ve daha acımasız bir ayrıma, “işçi-işveren” ayrımına bırakmış. Esirlik ecirlik olmuş olmasını, ama ne ecirlik, köle olsalar daha iyi! 

Bu gidiş hepimizin bildiği sınıf çatışmalarını, 1789 Fransız İhtilal-i Kebirini, 1848 İngiliz İşçi Ayaklanmasını, 1917 Rus Bolşevik devrimini ve daha nicelerini ortaya çıkarmış.

Ve nihayet Batılı devlet felsefecileri, devlet adamları ve devletler akıllanıp bu “sürekli çatışma sosyolojisi”nden kurtulmak için çareler aramaya başlamışlar. (İki dünya savaşı da bu arayışları hızlandırmış.)  

Bir kısım, tefritte kalıp “pür liberalizm” adına  eski hali savunmuş. Laissez-faire, laissez-passe (lese fer, lese pase) yani “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” sloganıyla “devlet bu işlere karışmasın, piyasa kendi yolunu ve akışını kendisi bulsun” fikrini savunmuş. 

Bir kısım ifrat edip Marx’ın açtığı patika yolu caddeleştirmiş. “Zengin fakir kavgasını kaldırmanın yolu herkesi yoklukta eşitlemektir, her şey devletin olursa kavga biter” demiş ve komünist devletleri ortaya çıkarmış. Hikâyenin sonunu biliyorsunuz. 

Ama makul bir kısım orta yolu bulmuş. Sosyal devlet uygulamalarını icat etmiş ve geliştirmiş. Robin Hood’u devlet yapmış. Ya da devleti Robin Hood yapmış. 

Bu iyi örnek ifrat ve tefritleri törpülemiş. Bugün artık pür liberal bir devlet olmadığı gibi gerçek komünist devlet de kalmadı. 

Bu süreçte Doğu ağır bir sanayi devrimi krizi yaşamış olmasa da neticede üç yüz senedir Batıyı taklit ettiği için Doğu da Batının açtığı üç çığırdan birini seçmiş. 

Bugün virüsle gelinen noktada “coronadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyenler elbette haklılar. 

Ne değişecek ve ne değişmeli?

Emek ve sermayenin mücadelesinde devletler ve uluslar arası örgütler tam doğru yerde durmayı öğrenmeli. 

Ama soru şu: devlet bu zenginden alıp fakire verme işini sadece kendisi mi yapacak yoksa sivil hareketleri de destekleyecek ve besleyecek mi? 

Ya da şöyle soralım: Modern devlet Robin Hood’u öldürüp yerine geçmeye çalışarak mı Robin Hood olacak yoksa “o bir fikirdir ve fikri yaşatmalıyım ki ben de yaşayabileyim” deyip sivil Hood’lara saygı duyacak ve destek mi olacak? 

İşte bütün mesele bu. Türkiye için de…

Viva sivila!

Okunma Sayısı: 318
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vuhan'daki karantina kaldırıldı

    Suudi Arabistan'dan maksimum vaka tahmini

    Ambalaj atıkları ayrı biriktirilmeli

    Kalem tutan, silah tutandan daha mı tehlikeli?

    Ek ödemede personel ayrımı yapılmasın

    Anayasaya aykırı

    Petrolde avantaj elde edebiliriz

    Fransa'da son 24 saatte 1427 ölüm

    Dünyada son 24 saat

    Mercedes, ürettiği solunum cihazının tasarımını ücretsiz dağıtacak

    107 yaşındaki koronavirüs hastası sağlığına kavuştu

    Berat Albayrak'tan 'nakdi yardım' açıklaması

    Trump Dünya Sağlık Örgütünü eleştirdi

    Son 24 saatte 76 vatandaşımız koronavirüsten vefat etti

    'Dört kişilik bir ailenin mutfak masrafı 2 bin 341 lira'

    TBMM'de maskeli oturum

    "Semptom göstermeyen vaka çok olunca maske takmayı önerdik"

    DSÖ: Önlemler erken kaldırılmamalı

    İBB Bilim Kurulu'ndan 8 öneri

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi ittifakı: Bugün değilse ne zaman?
    Genel

    Kalem tutan, silah tutandan daha mı tehlikeli?
    Cevher İLHAN

    Felâket gününde hâlâ siyaset...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hâkimiyet, komitacıların elinde
    Risale-i Nur'dan

    Bu hastalıktan milyon defa daha büyük hastalık
    Ali FERŞADOĞLU

    Korkulmayacak şeylerden bile korkmuşum
    Faruk ÇAKIR

    Doğru adımların tam zamanı
    Süleyman KÖSMENE

    Cennetin köşkleri güzel sözlüye
    Ahmet BATTAL

    Robin Hood devletin yolu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.