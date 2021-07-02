"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Sessiz ve elbisesiz mübaşir adaleti

Ahmet BATTAL
02 Temmuz 2021, Cuma
Hukuk dâvâlarında duruşmaların e-duruşma olarak yapılabilmesi uygulaması başladı. Güzel bir gelişme. Bu vesileyle bir hususu bildirelim.

Meşhur sözdür: “Hâkimin âdil olması yetmez; âdil görünmesi de gerekir.” Zira adaletin vicdanları tatmin etme kapasitesi ancak böyle yükselir. 

Adliyelerde adaletin ruhu can çekişiyor. Ama bunun adaletin bedenine yani görüntüye ait sebepleri de var. 

Adalet hizmetlerinin şekil kısmı adaletin ruhunu besler. Şekil bozulursa ruh da zarar görür. Hatta bu sebepledir ki Adalet Bakanlığı on beş sene kadar önce, bir Avrupa Birliği Projesinin de yardımıyla, adliyelerde, bilhassa duruşma salonlarında ve duruşma uygulamasında şekli düzeltmeye yönelik önemli adımlar atmıştı. 

Ayrıca çok sayıda yeni adliye sarayı da yapıldı. Ama uygulama maalesef “saraylara lâyık” değil, adeta “gecekonduvâri” yürüyor ve her geçen gün daha da bozuluyor. 

Son zamanlarda adliyelerde şekle ilişkin olarak hem de birinci elden ve sık duyduğumuz bazı şikâyetlerden bahsedelim:

Son yirmi senede mübaşir hizmetleri konusunda maalesef çok kötü bir dizi gelişme oldu. 

Önce mübaşirin özel kıyafet (üniforma) giyme mecburiyeti kaldırıldı. Hâlbuki özel kıyafetle görülüp tanınmaya en çok muhtaç olan kişi mahkeme mübaşiri. 

Ardından mahkeme salonunun kapısına duruşma listelerinin asılması ve görülen duruşmanın üzerinin çizilerek sıranın kime geldiğinin belli edilmesi uygulaması, kanunî mecburiyete rağmen savsaklanmaya başladı. 

Yine aynı dönemde, mübaşirlerin bağırmaktan vazgeçip gelenlerden bazılarını kafasına göre sessizce dâvet etmesi ve üstelik bunu yaparken avukatlara genellikle torpil geçmesi ve hatta bazen bazı avukatlara özel torpil geçmesi yaygın bir uygulama haline geldi. 

Böylece duruşmanın şeklinin muhafızı olan mübaşirlik hizmetlerinin kalitesi önemli ölçüde bozuldu. 

Bizim insanımız adliyeden korkar. Sebepleri tartışılır. (Avukat bile mahkemenin mehabetinden çekinir. Belki de öyle olmalıdır. O ayrı mesele.) Fakat mahkeme kapısında duruşmasını bekleyen vatandaş, resmî kıyafetle kapıyı tutan ve gür sesle sırası geleni içeri dâvet eden bir mübaşir görmezse yanılabilir, korkusundan sesini de çıkaramaz. Böylece adaletten ümidi kesilebilir.

Şekle ilişkin başka vahim işler de var. Şöyle: 

Cübbesiz duruşma yapan hâkimler türedi.

Kalemde yani kâtip odasında masaların arasında “yaz kızım” usûlü “duruşma” yapanları bile duyar-görür olduk. 

Pandemi vesilesiyle mübaşirler duruşma salonlarının kapılarını sıkı sıkı kapattı ve duruşmaların aleniyeti de böylece güme gitti. 

Zaten bu kuraldan habersiz olan halk duruşma salonuna girmekten artık iyice korkar oldu. 

Çare, yeniden ciddiyeti sağlayacak bazı sıkı şekil kuralları koymak, bunları sıkı sıkı denetlemek ve uymayanları müeyyidelendirmek. 

Çözüm için hem Adalet Bakanlığı’na ve hem de Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na büyük görev düşüyor. CİMER benzeri bir uygulamanın adliye için de devreye sokulması da faydalı olabilir. 

Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Emeklilerin çoğunun maaşı asgarî ücretin altında

    16 milyon aç, 50 milyon yoksul

    30 yıldır bu yasayı bekliyorlardı: Kırım Tatar Türkleri yerli halk statüsüne kavuştu

    Türkiye'nin son 24 saati

    Birden fazla maaş alanlar ne olacak?

    TFF: Karşılaşmalar yüzde 50 seyircili oynanacak

    Kandilli Rasathanesi 153 yaşında

    3. doz aşılara başlandı

    18 milyon öğrenci yarından itibaren yaz tatiline giriyor

    Belçika'daki insanlık dramı devam ediyor

    AB'nin aşı sertifikası uygulaması resmen faaliyete geçti

    Türkiye yine yok

    Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve fesih kısıtı sona erdi

    Milletin vicdanıyla oynamayın

    Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam

    Doğal gaza bir zam daha!

    Müslümanlar aşağılanıyor

    10 maddede yeni dönem

    Kiralamak mı, satın almak mı?

    Vergisiz varlık barışı 6 ay uzadı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AYM’nin OHAL ikilemi
    Şükrü BULUT

    Global teşhis ve çözüm için âcil çizelge… Biliyor muydunuz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Meşveret’in “Şer’i ve haklı şûrâ”ya dayanıp-dayanmadığına kim karar verecek?
    İbrahim ERSOYLU

    Sıkıntılara aldırmayarak hizmete devam etmek
    Ahmet BATTAL

    Sessiz ve elbisesiz mübaşir adaleti
    Şemseddin ÇAKIR

    Rüyada bir hitabeden mesajlar
    Risale-i Nur'dan

    İblisin en mühim bir desisesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Devirler değişmiş, Yeni Asya’nın duruşu değişmemiştir
    Ali ATAÇ

    Mehazın kudsiyeti
    Zeynep Toprak

    Covid 19’a karşı egzersiz tavsiyesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.