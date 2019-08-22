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22 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Yargıyı yürütmeye kalkmak!

Ahmet BATTAL
22 Ağustos 2019, Perşembe
Suçtur. Anayasa suçudur! (Her ne demekse). Yargının yürütmenin kontrolüne girmesi tuzu kokutmaktır. Normalde tuz kokmaz. Tuz “et kokarsa” diye kullanılır. Tuz kokarsa artık tuz olmaz, ete de vurulmaz sebzeye de…

Henüz beş ay önce seçilmiş HDP’li üç Belediye Başkanının görevden alınıp yerlerine AKP’li valilerin kayyum olarak atanmasının isabetli olup olmadığını tartışmaya bile gerek yok. 

Bizim derdimiz başka.

AKMHP (MAHKP) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay işlemi savunmak amacıyla konuyla ilgili olarak twitter hesabından şöyle bir açıklama yayınlamış:

“Belediye imkânlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adlî ve idarî soruşturmalarla tesbit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır.”

Dikkat ediniz. Yardımcı kişi “İdarî soruşturma sonucunda ortaya konulan tesbitlerin gereği yapıldı, başkanlar görevden geçici olarak el çektirildi, konu yargıya intikal ettirildi” demiyor. 

Oktay böyle demekle yetinseydi, idarenin tedbir kararına dair takdir hakkını doğru kullanıp kullanmadığını tartışacaktık. Belki bir de bu takdir hakkının siyasî sebeplerle kötüye kullanılıp kullanılmadığını sorgulayacaktık. 

Ama bununla yetinmiyor açıklama yardımcısı. 

Bir de diyor ki “Belediye imkânlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adlî … soruşturmalarla tesbit edilmiş ve gereken yapılmıştır.”

Adlî soruşturmayı kim yapar? Savcılar. 

Savcılar kimden emir alır? Kimseden. 

Kime bilgi verir? Soruşturmanın gizliliği çerçevesinde sınırlı biçimde ve doğrudan basına. 

Savcılar soruşturmanın sonucunda ne yapar? Gerek görüyorsa mahkemeden tutuklama ve benzeri tedbir kararı ister ve iddianame düzenleyip dâvâ açar. Böylece kovuşturma aşamasına geçilmiş olur. 

Soruşturma ve kovuşturma aşamalarının yürütmeyle ilgisi var mıdır? Hayır, kesinlikle hayır. Bunlar bir yargısal faaliyettir. 

Yürütmenin başının ve onun açıklama yardımcısının savcıların yargısal faaliyetlerinin özetini ya da sonucunu açıklama yetkisi var mıdır? Asla! Bilgi isteme hakkı bile sınırlıdır. 

Yürütmenin kendi idarî işlemini bir savcının soruşturmasının sonucuna dayandırma hakkı var mıdır? Kesinlikle hayır. 

O zaman üç ayrı şehre ve savcıya ilişkin olup aynı gün icra edilen bu açıklama nedir? Tuzu kokutmaktır. 

Anayasadaki kuvvetler ayrılığı ilkesini çiğnemektir, sakız etmektir, çöpe atmaktır. 

Ey idareciler! 

Yapmayın, etmeyin, yazıktır. Yargıyı yürütmeye kalkmayın. O yargı size de lâzım olacak. 

Bir de ey yargıçlar, hâkimler, savcılar, avukatlar! 

Siz de yürütmenin yargıyı yürütmesine daha fazla göz yummayın. Cebinizdeki hakkımıza sahip çıkın. Tuzu kokutmayın!

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