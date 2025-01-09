Yeni Asya Neşriyat ve istikbal

Yeni Asya Vakfı Risale-i Nur Eğitim Merkezi’nin kadim hadimlerinden ve şimdi Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezinin aktif çalışanlarından Osman Yiğit’i okuyucularımızın çoğu tanır.

Geçen gün ilginç bir hikâye anlattı. Yeni Asya Yayınlarının İlim Teknik Serisinden 1983’te çıkmış olan Kanser adlı cep kitabını, birkaç ay önce, fen bilimleri alanında çalışan ve sosyal medyada da fenomen durumunda olan bir profesörün ulaşabileceği bir yere koymuş.

Uyanık profesör kitabı fark etmiş, açıp incelemeye başlamış ve daha içindekiler tablosundaki başlıkların her birini görünce hayretini ve şaşkınlığını dışa vurarak şunu söylemiş: “Yeni Asya Yayınları meğer ne kadar da kıymetli imiş. Bu kitapta ele alınan konular bugün için bile yeni ve ileri ve ele alınma sebebi ve biçimi itibariyle de eşsiz.”

Gerçekten, tekrar baskılarıyla birlikte düşünüldüğünde –aylık ya da üç aylık dergileri hariç- muhtemelen “binlerce” diyebileceğimiz sayıda eser neşretmiş olan Yeni Asya Yayınları (Yeni Asya Neşriyat) büyük bir markadır.

Zira “gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” şiarıyla çıktığı yolda çok yayınevlerine ilham kaynağı ve çok yazarlara okul olmuş bir büyük ekoldür.

Üstelik yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Zira markanın sahiplenicisi durumundaki genç okuyucular bu hizmetin kıymetini en az abileri kadar iyi biliyorlar.

Çağ değişiyor, belki vusulün usulü ve üslubu da değişiyor, ama hakikatler değişmiyor.

Şimdi dijital kitap çağına doğru hızla gidiyoruz. Öncelikle arşivin dijitalleşmesi ve basılı malzemelerin internete aktarılması lazım ki bunlardan da faydalanılarak yeni eserler üretilebilsin.

Bunun için de zaman içinde yaşanmış olan çeşitli aksaklıklar sebebiyle elde bir örneği olmayan eski baskı bütün kitapların arşive ulaştırılması lazım.

Yine bunun için de kıdemli Yeni Asya okuyucularının-ve vefat etmişlerse hakbilir ve kadirşinas mirasçılarının-, ellerinde bulunan ve nadirattan sayılabilecek olan eski Yeni Asya Yayınları (Yeni Asya Neşriyat) kitaplarını bulundukları yerden çıkarıp müesseseye ulaştırması isteniyor.

Biz aracıyız.

Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezinden Osman Yiğit kardeşimiz (5426282052) işinin de gereği olarak bu konuda gönüllü olmuş.

Yeni Asya Ankara Temsilciliğinden Yasir Özer kardeşimiz de (5537258620) kendisine yardımcı oluyor.

Telefonla veya mesajla ulaşıp elinizdeki kitabın bu türden bir kitap olup olmadığını kendilerine sorar mısınız? “Evet” cevabı alırsanız kitabı kendilerine göndermeden önce iç kapağına kendi adınızı ve ilk sahibinin adını (daha öncesinde yazmamışsanız) yazıp göndermenizde fayda var.

Böylece belki bir gün olur siz de dijital çağın dua listesine bu “küçük ama mühim” hizmetiniz vesilesiyle de girersiniz.