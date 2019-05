Yeni YÖK’ün ve üyelerinin dikkatine

Mail adresimize 27.05.2019’da, “Bu mail ‘akademik iletişim’ altyapısı ile gönderilmiştir” notu içeren bir mail geldi. (Benzer mailler son yıllarda neredeyse ayda bir geliyor).

Başında havalı bir logo ile birlikte “ISES International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Science Studies” ismi var.

“Sizleri 13-15 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da düzenleyeceğimiz VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu’na davet ediyoruz. Sempozyum tüm akademik kriterlere uygun olacaktır. Sempozyuma ABD, Sırbistan, Karadağ, Azerbaycan ve İran’dan davetli konuşmacılar katılacaktır.” diyor.

Sonra yeniden ekliyor: “Sempozyum akademik teşvik ve doçentlik kriterlerine uygundur. Ayrıca sempozyum katılımcılarına yurtdışında kitapta bölüm yayınlama imkânı sağlanacaktır.

Ve bitiriyor: “Son başvuru tarihi 30 Mayıs 2019’dur. Uzatma yapılmayacaktır. Detaylı bilgi için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.” (Yanlış okumuyorsunuz. Tarihler doğru!).

Sempozyum için açılan web sayfasına bakıyoruz, “com” uzantılı. Yani “commercial/ticari”.

Gönderenin posta kutusu servis sağlayıcısının adı havalı ve kandırmacı; “Akademik İletişim”. Ama “.com” uzantılı. Yani o da ticarî. (Bilirsiniz, “.com” uzantılı alan adı alabilmek için başvurmak yetiyor, yetki ve denetim gerekmiyor.)

Bu tür organizasyonlarda anlamsız ve gereksiz biçimde verilen listeler gibi bu sempozyumun da bir kişi listesi var. Düzenleyen ve danışma kurulu üyelerinin hepsi yurt içinde ya da dışında çeşitli üniversitelerde akademisyen.

Ama organizasyonda kurumsal olarak hiçbir üniversitenin adı geçmiyor. İşin içinde “.edu” (education/eğitim) uzantılı hiçbir şey yok.

“Ne var bunda, sen sivillikten yana değil miydin. İşte sivil inisiyatif.” diyenleriniz çıkacaktır.

Cevabımız: “.com” ile “.edu” arasında üç, “sefillik”le “sivillik” arasında iki harf fark var.

Bu güzel bilimsel toplantı ile ilgili en dikkat çekici olanı da şu: Akademisyenler, sempozyuma, on beş gün kala yapılan bir davetle çağırılıyor. Ama dinleyici değil tebliğci olarak!

Hem de akademik kriterlere uygun bir sempozyum (!).

Hem de doçent olmak için gereken yayını yapmayı sağlayacak bir sempozyum (!).

Hem de bir akademisyenin terfi etmesi için gerekli olan yurt dışı yayın ihtiyacını karşılayacak bir sempozyum (!)

Hem de kitap ya da kitapta bölüm yazmış olma şartını karşılayacak olan bir sempozyum (!).

Üniversitelerimizin hocaları, hem de sivil inisiyatifle, böyle hızlı ve kuvvetli akademik çalışmalar yapıyorsa çok ümitliyiz!

Cesurlar, hiçbir üniversiteye ihtiyaçları yok.

YÖK’ün denetimine de ihtiyaçları yok anlaşılan.

Akademisyenlerimiz harıl harıl çalışıyor!

Güzide YÖK’ümüz ise “tam da olması gerektiği gibi” sadece izliyor!

Ne doçentlerimiz olacak, ne profesörlerimiz olacak. Değil mi ama!

Dostlar alış verişte görsün.

Yükseköğretim Kurulu seyretsin.

Gelişmiş ülkelerin bilim adamları da … ile uluslar arasından gülsün.

Ne de olsa kıskanacakları kadar varız!

Not: “Doçentlik işi YÖK’ün değil Üniversitelerarası Kurul’un işidir, sen neden YÖK’ü eleştiriyorsun” diyecek olanlara:

Siz hâlâ YÖK’ten bağımsız bir ÜAK var sanıyorsanız ve haklıysanız ÜAK’ın YÖK’e kendi içinden üye seçmesine sıra geldiğinde neden YÖK Başkanı ÜAK toplantısına damgasını basıp Külliye pusulasıyla kimi işaret ederse ÜAK da onu seçiyor? Siz bi örtün de rahat ölelim!