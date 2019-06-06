Âhiret kurtarıcıları

Bediüzzaman Hazretleri’nin şu sözü beni çok etkiler:

“Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fâni dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.”

İşte ahiret için yaptığımız ibadetlerin bizlere ne gibi faydaları olduğunu şu hadisle daha iyi anlaşılmakta. Abdurrahman İbn-i Semüre (Radıyallah’u Anh)den rivayet edilmiştir ki, Efendimiz (asm) şöyle buyurdu: “Ben dün gece acaip bir şey gördüm; Ümmetimden bir adam gördüm, (azap) melekleri onu kuşatmıştı, abdesti geldi onu, onların elinden kurtardı. Ümmetimden bir adam gördüm, kabir azabı ona döşendi, namazı geldi, onu, o azaptan kurtardı.

Yine ümmetimden bir adam gördüm, şeytanlar onu (ölüm anında imanını almak için) yakalamıştı. Allah’ı zikretmesi gelerek onu, onlardan kurtardı. (Şeytanlar hayatta yapamadıklarını fırsat kaçıyor diye son nefeste nerde şeytan varsa o Müslümana yaklaşıp imanını almaya çalışırlar. Kur’ân bir nur olarak gelip etrafını çevirir şeytanlar ona yaklaşamaz. Zikir Kur’ân demektir, Kur’ân okumayan onun yolunda olmayan son nefeste ne onu kurtaracak.

Ve yine ümmetimden bir adam gördüm ki, susuzluktan dilini dışarı çıkarmıştı (ve her ne zaman bir su havuzunun yanına gelse, oradan kovuluyordu), birde Ramazan orucu geldi, onu içirdi (ve suya kandırdı).

Ümmetimden bir adam gördüm, önünde (arkasında, sağında, solunda, üstünde) altında karanlıklar vardı (ve o, karanlıklar içinde hayrette kalmıştı) Haccı ve Umre’si geldi, onu o karanlıklardan çıkardılar (ve onu Nur’a soktular). Ümmetimden diğer bir adam gördüm, Azrail (Aleyhisselâm) onun ruhunu almaya geldi, o adamın anne-babasına yaptığı iyilikler gelerek ölüm meleğini ondan geri çevirdi.

Yine ümmetimden bir adam gördüm, o, mü’minlerle konuşuyor onlar ise ona cevap vermiyorlardı.

Sıla-i Rahim (akrabasına yaptığı iyilikler ve ziyaretler) geldi onlara: “(Ey mü’minler!) Muhakkak bu sıla-ı rahim yapardı, dedi. Bunun üzerine o onlarla konuştu. Onlar da onunla konuştular. O da, onlarla beraber oldu.

Yine ümmetimden bir adam gördüm, Peygamberler halka halka oturmuşlardı, o, hangi halkaya yaklaşsa reddolunuyor (kovuluyor) du cünüplükten yıkanması geldi, elinden tuttu. Onu benim yanıma oturttu. Ve ümmetimden bir adam gördüm, eliyle yüzünü ateşin hararetinden ve kıvılcımlarından korumaya çalışıyordu, o anda sadâkası geldi, yüzüne perde ve başına gölge oldu.

Yine ümmetimden birini gördüm, onu azap Zebanileri yakaladı, iyiliği emredip kötülükten menetmesi geldi, ve onu onların ellerinden kurtardı, (onu rahmet meleklerinin arasına kattı).

Yine ümmetimden birini gördüm ki, ateşe düşmüştü, Dünyada Allah (cc) korkusundan döktüğü göz yaşları gelerek onu cehennemden çıkardı.

Yine bir adam gördüm amel defteri sol tarafına düştü, (sol tarafından verildi) Mevlâ Teâlâ Hazretleri’nden korkusu geldi, defterini alarak sağ tarafına koydu. Ümmetimden birini de gördüm mizanı hafif geldi, kendisinden evvel ölen çocukları gelerek mizanını ağırlaştırdılar.

Yine ümmetimden birini gördüm, Cehennemin kenarında (ayakta) duruyordu, Mevlâ’dan korkup titremesi gelerek onu oradan kurtardı.

Ümmetimden bir adam da gördüm ki, (Sırat Köprüsü üzerinde) hurma dalı gibi sallanıyor (titriyor)du. O anda Mevlâ’ya karşı olan Hüsn-ü zannı (güzel ümidi) gelerek onun titremesini teskin etti (dindirdi). Ve yine ümmetimden bir adam gördüm, Sırat üzerinde bazen karnı üzerine bazen de elleri ve ayakları üzerine sürünüyordu bana yaptığı salât ve selâmlar (salâvatı şerifeler) gelerek, onun elinden tutup ayağa dikti böylece Sırat’ı geçti.

Ve yine ümmetimden bir adam gördüm Cennetin kapısına vardı, kapılar üstüne kapandı, Lâ İlaheillallah şehadeti, (bu kelimeyi inanarak okuması) gelerek (kapıları açtı) ve onu elinden tutarak Cennete soktu.” (Suyutt, Fethu’l-Kebir.1/452 - 454)

Cennette buluşmak dileğiyle.

Hayırlı Bayramlar..