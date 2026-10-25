ŞİİR

Aldanma dünyanın yalan yüzüne, Gerisi boşuna sözdür erenler. Ne haller getirir gönül gözüne, Tutuşan yürekte közdür erenler, Yollar uzun zaman azdır erenler. Aşılmaz bu dağlar serseri, gafil, Gezdirir baş açık; yarı aç, sefil, Sığın Yaradan’a saygıyla eğil, Doğru yolu bulan, gözdür erenler, Yollar uzun zaman, azdır erenler. Dünya bir fettandır tatlıdır sözü, Kandırmasın seni işvesi, nazı, Gelecek başına alnında yazı, Baharı yaz, yazı, güzdür erenler, Yollar uzun zaman, azdır erenler. Gürleyip coşsan da yanıp sönersin, Gaflet uykusuna dalıp kanarsın, Gelişin topraktır bir gün dönersin, Dünya bir kefenlik, bezdir erenler, Yollar uzun zaman, azdır erenler.

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