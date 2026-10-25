"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EKİM 2026 PAZAR - YIL: 57

İmâm-ı Ebû Yûsuf’un bulduğu çözüm

İbrahim Günaydın
25 Ekim 2026, Pazar
Hile-i şer’iye, yalandan uzak kalarak bir meseleyi çözüme kavuşturmak anlamına gelir.

İmam-ı Ebû Yûsuf zamânında zengin ve cimri bir adam vardı. Bu zengin adam: “Eğer bir erkek evlâdım olursa, boynuzu dört karış olan bir koç kurban edeceğim” diye adakta bulundu. 

Bu zengin adamın erkek bir çocuğu dünyaya geldi. Fakat adam, istediği koçu bulamadı.

Sonunda bu adamı İmâm-ı Ebû Yûsuf’a gönderdiler. 

İmam Ebû Yûsuf: “Ben senin bu problemini çözerim. Fakat şartım var dedi. Adam cevâben: Şartın ne ise söyle. Yerine getiririm, dedi.

İmam-ı Âzamın müçtehit talebesi İmam-ı Ebû Yûsuf şartını şöyle açıkladı: Sen zengin bir adamsın. Memleketin fakir çocukları için dört okul yaptıracaksın. Ayrıca bu okulların masrafı için de,  dört dükkân yaptıracaksın, dedi. Adam bu şartları kabul etti.

Bunun üzerine İmâm Ebû Yûsuf, çok uzun boynuzlu bir koç buldurdu. Beş yaşında da bir çocuk getirtti. Çocuk, koçun boynuzu karışla ölçtü. Boynuzun uzunluğu tam 4 karış geldi. Böylece zengin adamın aradığı koç bulunmuş oldu ve adağı da yerine getirilmiş oldu. Ve problem çözüldü.

Hükümdarlardan biri hanımına kızdı ve “Eğer bu geceyi benim hüküm sürdüğüm topraklarda geçirirsen benden boş ol!” dedi. Sonra da bu sözü söylediğine pişman oldu. Çünkü eşini bir gece de olsa, ülkenin dışına göndermek mümkün değildi.

Bu meseleyi Imam-ı Ebû Yûsuf’a danıştı. İmam-ı Ebû Yûsuf meseleyi şöyle çözdü ve adama, “Eşiniz bu geceyi mescidde geçirsin. Çünkü Kur’ân, Cin sûresinin 18.âyetinde: “Mescidler Allâh’ındır” buyurmuştur. Senin hüküm sürdüğün topraklar mescidlerin dışarısıdır” dedi ve böylece meseleyi çözmüş oldu.

Îmân, İslâm, ümit, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.

(Merhum İbrahim Günaydın’ın vefatından önce gönderdiği yazıları, rahmete vesile olması duasıyla yayınlıyoruz.)

 

Okunma Sayısı: 352
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İran'ı tekrar bombalama ihtimalim var'

    Fransa'daki Sarı Yelekliler eylemine 410 bin kişi kişi katıldı

    Gençliğe kalkan

    Baba, Kur’ân’ı oku

    Suudi Arabistan-Husi çatışması

    Emekliler çok zor durumda - 12 milyon emekli açlık sınırının altında

    Emeklilik endeksinde de sonuncuyuz

    IMF raporuna göre dev kamu kuruluşlarında şeffaflık yok

    Bütçenin başlığında refah, hesabında faiz - Milletin sofrasında eksik var!

    Mustafa Karaalioğlu: Fon vurgununda Liste açıklanmamışsa başka söze gerek yok

    Kara kutudan çıkan skandal sözler: “Gemide tek biz sağlamız”

    Netanyahu korktu

    Adaletin olmadığı yerde güven olmaz

    Gıda enflasyonu aldı başını gidiyor

    Kredi kartıyla ödeme geçen seneye göre %35 arttı

    Yemen Dışişleri Bakanı: "Askeri operasyonlar sürecek"

    Paris'te Sarı Yelekliler yeniden sokakta

    Berlin'de Filistin'e destek için yürüdüler

    Miliband'dan savaş yorumu: "İngiliz halkının sabrı tükendi"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Baba, Kur’ân’ı oku
    Genel

    Emekliler çok zor durumda - 12 milyon emekli açlık sınırının altında
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Fransa'daki Sarı Yelekliler eylemine 410 bin kişi kişi katıldı
    Genel

    Gençliğe kalkan
    Genel

    'İran'ı tekrar bombalama ihtimalim var'
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.