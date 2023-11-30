Hizmet yolunda olunca güzellikler devam ediyor

“Asrın felaketi’’ diye dillendirilen 6 Şubat depreminden sonra ara verilen neşriyat çalışmalarımız, Malatya’da 4 ay sonra yeniden başlamıştı.

Haziran ayımız ön hazırlık ayımız sayılır. Temmuz ayı artık dükkânlar belli olduğu için yerleşme ve düzenlemeyle geçti. Ağustos ayına çok hızlı başladık. Rafların düzeni, masa ve taburelerin yerleştirilmesi, kitapların taşınması ve temizlenmesi, yeni yepyeni olmamız için koltuk ve raf temini halledildi. Dr. Nihat Kavukçuoğulları’nın 8 adet rafı bağışlaması yüzde elliyi, yüzde yüzle tamamladı. Hele damadı Abdulkadir kardeşin, ‘’Bu raflar şimdiye kadar maddi ilaçlara hizmet etti, bundan sonra manevi ilaçlara hzimet edecek’’ demesi fevkalade bir tesbitti. Naim Kavukçuoğulları’nın ta İstanbul’dan yol göstermesi ve maddi ve manevi desteği takdire şayandı. Kavukçuoğulları ailesi bütün fertleriyle bu işe önayak oldular. Hepsine çok müteşekkiriz. Naim bey’in poşet poşet kitaplar alıp akrabalarına ve tanıdıklarına hediye etmesi gerçekten bize moral verdi.

Büyük güne yaklaştıkça heyecanımız artıyor, bütün okuyucularımız 26 Ağutos’u bekliyordu. Evet 26 Ağustos 2023 bizim için manevi zaferdi. Çünkü o gün aylardır yapılamayan hizmet yeniden başlıyordu. Risaleler, gazetemiz, dergilerimiz ve bütün neşriyatımız en güzel bir biçimde deprem ve moral yorgunu Malatya halkına sunuluyordu. Bu az bir iş değildi. Bunu Allah’a hamdolsun hep beraber başardık. Eğer aşkla, şevkle devam edersek daha nice hizmetler yaparız. Asıl mükafatın Allah katında olduğuna inanarak yol almalıyız. Yer temininde, düzenlemede, açılışta ve sonrasında nice güzellikler, tevafuklar yaşadık. Saymakla bitiremeyiz. Bazılarını zikrederek sizi de meraktan kurtaralım.

Müsait olanların açılışa iştirak etmesiyle safları sıklaştırdık. Alayiş nümayiş yapmadan sırf Allah rızası için iman ve Kur’an yolunda manevi futühat, için adımlar attık. Sağa-sola sapmadan, ifrat ve tefrite girmeden vasata karar eyledik. Gazetemizde açılış ilanımız sanki bir seferberlik haliydi. Derken tebrikler ve dualar bizi daha da hızlandırdı. Gazete sayısı yüzde yüz arttı. Dergilerimiz eski sayıya yaklaştı. Kitaplarımız daha çok kişiye ulaştı ve devam ediyor. Hele şu ‘’Deprem bize ne diyor?’’ broşürü herkesi kendine çekiyor. İstanbul merkezimizden 1500 Adet, İzmir’den H. Muharrem Okur’dan 1000 adet broşür gelmişti. Dağıtmaya devam ediyoruz, gelenlere…

Bu arada ikinci bir yerimiz tamamlanarak hizmete başlıyor. Yakında orada da dersler yapıp, yeni hamleleri konuşacağız. Emeği geçen ağabeyimiz Kazım Aktaş’ın dünya ve ahireti için dualar ediyoruz. Yeni dershane için şimdi eksikler tamamlanırken, sıra kütüphane ve kitaba geldi. Bir takım Risale-i Nur Külliyatı, Kur’an-ı Kerim, Büyük Cevşen ve Hizbul Kur’an gönderildi. Onların ücretini karşılayan isimsiz kahramana da mükafatını Cenab-ı Hak versin. Merkezdeki yerimizde kalan, başta Ramazan Levent, Kadri Turgut, Muhammed Aysundu, Engin Ak, Zafer Levent, Muaz Levent kardeşlere de çok şey borçluyuz. Hizmetlerin her safhasında fedakarca emek verdiler. Murat Özel tamirat ve tadilat işlerinin öncüsü oldu ve oluyor. İlhan Şen hocamız organizasyonda yönlendirici oluyor. Yaşlı ağabeylerin tavsiyelerine uyan genç arkadaşlarımızdan Ömer Gültekin, Harun Hakan, Av. Mahmut Nurlan, Abdussamed Kezer, Mücahit Çınar ve Cihat Çınar’ın gayretlerinin mükafatı büyük olacaktır. Şüphesiz hep birlikte tek yumruk gibi olduğumuzda hiçbir maninin bizi durduramayacağı görüldü ve görülmeye devam edecektir.

Deprem bölgesinde ilk büro açılış haberimiz yurt içinde ve dışında yankılandı. Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, ve Gaziantep’te yeni projeler ve çalışmalar hız kazandı. Şanlıurfa’da fuar ve büro faaliyetleri hız kazanırken, Adıyaman ve Kahta ilçesinde büro çalışmaları son aşamaya geldi. Elazığ’dan ve Gaziantep’ten güzel haberler bekliyoruz.

Doğu’nun batısı, batının doğusu olan Malatya adeta etrafına moral veriyor ve Allah’ın izniyle ayağa kalkmakla kalmıyor, hızlı adımlarla hedefe yürüyor.

Bu arada ilginç ve dikkat çekici hallere şahit olduk. Bolu Gerede’de İsmail Cevahirli ağabeyimiz özel arabasıyla hanımıyla beraber eski görev yaptığı Malatya’mıza özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Hem moral verdi, hem de dertleştik, geleceğe dair hizmetleri tadad eyledik. Derken tarihçi yazarımız M. Latif Salihoğlu, Kayseri dönüşü geldi. Tam 5 gün Malatya’da kalarak ikinci vatanım dediği burada verimli bir ziyaret yaptı. Günler hayırlı ve güzel işlerle sürerken gazetemiz Yeni Asya’nın Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, Şanlıurfa’ya gidecekken Malatya’ya gelmesin mi? 2-3 gün o da sohbet, gezi ve ziyaretlerle dolu dolu geçirdi. Buradan Şanlıurfa’ya geçerek sohbet, imza ve seminerlere katıldı.

Allah hizmetlerimizi rızasına uygun eylesin. Risale-i Nur dairesinde hepimizi haşreylesin. Depermin getirdiği sıkıntılar sürerken, manevi hizmetleri biraz daha artırmaya ve yarın son günümüz gibi çalışmaya bakmalıyız. Bu hizmete girenlerin hata yapma, engel olma, maraza çıkarma hakkı yoktur. Müzmin muhaliflerin de ıslahı, mümkünse ıslah olmalarına, yoksa müstehaklarını bulmalarına dua ederiz. VESSELAM…

Fotoğraf: Muhammed Aysundu