İşte bu kitap, okunacak kitap

İlahiyatçı yazarımız yılların ardından bir kitap yazdı.

Ama ne kitap... Alınacak, okunacak ve de hayatta uygulanacak bir kitap. Bu kitap, istisnasız herkesi alâkadar eden, derinden etkileyen bir konuyu anlatıyor. Ahirzaman, bu zamana âyet, hadis, Risale-i Nur ve diğer kaynaklardan süzülerek gelen ve sonuca bağlanan konular. Ahirzamanın ortasındayız. Lamı cimi yok bu konunun. İlerisi gerisi de yok. Ben bu eseri biraz karıştırdım, sarsıldım. Eğer okursam ne olur onu bilmem. Ya gösterilen sırat-ı müstakim üzere gidilecek ya da Allah muhafaza. Başımızı taşlara vura vura helâk olmaktansa kısa yoldan bu eseri alıp, onunla amel edelim. Bahsi geçen Mehdi - Deccal konuları herkesi alâkadar ediyor. Onu tanıyıp bilmeyen tuzağına düşer. Ah vah fayda vermez. Allah’ım sen bizleri koru. Peki, çare ne derseniz; bu kitabın alınıp okunup, gereğiyle amel etmektedir.

Şemseddin Çakır, yılların ilâhiyatçısı, kürsülerin hatibi. Şimdi bu kitabıyla karşımıza çıktı. Devamını yazdığını söylüyor. Sen yazdıkça biz de okuruz, uygularız. Bütün Yeni Asya okuyucularına bu kitabı tavsiye ediyor, hepinizi en içten selâmlıyorum.

