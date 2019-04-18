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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Bir hareket, bin bereket

Ahmet Kurnaz
18 Nisan 2019, Perşembe
Ramazan Bayramı’ndan sonraki günlerden bir gün büroda sohbet ederken iki kişi selâm vererek tanışmak istediklerini söylediler.

Özetle; iki kardeşten birisi son menhus darbeden sonra hapse girmiş. Hapishane şartlarını yaşamış ve ne yapabileceklerini düşünürken gazetemizdeki “Kader Mahkûmları Derneği”nin röportajından haberdar olmuşlar. Konuyla ilgili bir şeyler yapılması gerektiğini anlattılar. Ben de Muharrem Okur’la görüşebileceklerini söyledim. Ve hemen onu aradım. Durumu aktardım. Onlara dönerek siz en iyisi hesaba para yatırın ihtiyaç olan yerlere başta Risale-i Nur olmak üzere ağabeyler kitapları yollarlar, dedim. Onlar hesaba beş bin tl yatırmışlar. Tekrar büroya geldiklerinde, “Gelin o setlerden bir takım da size indirimli olarak verelim” dedim. Hemen seti aldılar. İki kardeş hem memnun oldular hem de bizi memnun ettiler.

Birkaç gün sonra Satış Müdürümüz Cesim Aydın aradı. Cezaevlerine kütüphane kurulması çalışmaları olduğunu ve bizim de yardımcı olmamızı istedi. Ben o olayı anlattım. Üzülme kardeş, onun da bir yolu var, dedim. O zaman biz okuyucularımıza duyuralım, herkes elindeki fazla kitapları buraya getirsin, size gönderelim siz de onları istenilen derneğe ve hapishaneye yollarsınız. Cesim Bey, harika bir çalışma olur hemen başlayalım, dedi. Biz Risale-i Nur dersinde arkadaşlara şifahen ve telefon yoluyla elden geldiği kadar duyurduk. Ben şahsen bu kadar kitap geleceğini beklemiyordum. İlk etapta 11 koli, daha sonraki hafta 4 koli en son 8 koli kitabı Yeni Asya merkezine kargo ile gönderdik. Kolilerde Başta Kur’ân-ı Kerîm ve mealleriyle her boy Külliyat bulunuyordu. Sırayla Yeni Asya damgalı kitapları şimdi gideceği yer ve okunacağı kişileri bekliyor…

Gelin elimizi şakağımıza dayıyarak düşünelim. Eğer biz bu eserleri yayınlamazsak, okumazsak, kendimizden başkasını düşünmezsek bu işler olur muydu?

Hâlâ gazetenin eksiğini bulmaya çalışanlar, neşriyatımız gerektiği kadar önem vermeyenler, her işte bir arıza yapanlar neyin peşindeler? Sağduyunun ve vicdanın sesi olan gazetemizle asrın silâhı olan neşriyatla imana ve Kur’ân’a hizmet yolunda ne kadar gayret göstersek azdır. Selâm olsun bu gayreti gösterenlere, selâm olsun daha nice hizmet için kafa yoranlara, selâm olsun neşriyat için elini cebine atanlara, selâm olsun bu gazete, dergi ve neşriyatını ilk sıraya koyanlara, vesselâm.

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