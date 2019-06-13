“Dışarı Cehennem, burası Cennet gibi”

Yıllardan bir yıl, aylardan bir ay, günlerden bir gün...

Her halde bahar aylarıydı ki, büroya gelen bir arkadaş, selâmdan önce şöyle dedi: - Yahu Ahmet Abi, sen Cennette yaşıyorsun. - Yok kardeş, burası Cennet falan değil. - Hele bir dışarıya çık. Göreceksin neler olduğunu. Millet havalar ısınınca dışarıya fırlamış gibi. Oraya göre burası vallahi Cennet sayılır. - Kardeş, burası da Cennet sayılmaz, ama dışarıya göre dersen biraz öyledir. Burada sabahtan akşama kadar sohbet edliyor, çay içiliyor. Namaz vakitlerinde namaz kılınıyor. Gelenlerin dert ve sıkıntılarına çare bulunuyor. Gazete, kitap ve dergi ihtiyaçları karşılanıyor. Dışarıdaki dünyadan çok farklı. Malatya merkezde bu konumda başka bir yer yok. - Buranın kıymetini bilenlere selâm olsun. Allah hepinizden razı olsun.

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