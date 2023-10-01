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150 bin ıslak imzalı dilekçe, LGBT örgütlerinin kapatılması için TBMM'ye gönderildi

01 Ekim 2023, Pazar 22:08
Büyük Aile Platformu, LGBT propagandasının yasaklanması ve örgütlerinin kapatılmasına ilişkin toplanılan 150 bin ıslak imzalı dilekçenin TBMM'ye gönderildiğini bildirdi.

Platformdan yapılan açıklamada, TBMM'nin açılışıyla yeniden gündeme gelen anayasa değişikliğinin kanuni düzenlemeler ile de tahkim edilmesi istenirken, Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen 150 bin ıslak imzalı dilekçenin Meclis'e verildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Sekreter Serdar Eryılmaz, geçen yıl İstanbul Saraçhane'de "LGBT Propaganda ve Dayatmasına Karşı Büyük Aile Buluşması" ile milletin haklı talebinin dile getirildiğini hatırlattı.

LGBT propagandasının yasaklanmasına ve örgütlerinin kapatılmasına ilişkin yürütülen çalışma sonucunda 150 bin kişiden ıslak imza toplandığını belirten Eryılmaz, "On binlerce aile ve yüzlerce sivil toplum kuruluşu, 17 Eylül'de 'Çocuklarımız, Ailemiz ve İnsanlık İçin' başlıklı Büyük Aile Buluşması'nda, haklı taleplerini ilgili taraflara, ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha sunmuştur." ifadelerini kullandı.

Eryılmaz, "Küresel çetelerin ailelerimizi yok etmek, nesillerimizi bozmak, üremeyi durdurmak, cinsiyetsiz insan tipi oluşturmak için kurduğu, desteklediği ve yaygınlaştırdığı LGBT örgütünün ülkemizdeki faaliyetlerine ivedilikle son verilmesini istiyoruz." değerlendirmesini yaparak, taleplerini üç madde halinde şöyle sıraladı:

"Bir, basın yayın organları, her türlü kitle iletişim araçları, sosyal medya platformları vb. alanlarda propaganda ve reklam faaliyetlerinin yasaklanması. İki, sosyokültürel terör yapılanmalarına ait dernek, vakıf ve platformların kapatılması. Üç, kamuya açık alanlarda, her türlü kurum ve kuruluşta, okullarda, üniversitelerde ve toplu taşıma araçlarında aktivitelerinin engellenmesi ve kanuni düzenleme yapılması."

Platform olarak Türkiye'nin her köşesinden yükselen vatandaşların sesini Meclis'e taşımayı hedeflediklerini kaydeden Eryılmaz, "Meclis'te sandalyesi olan tüm partilere gönderdiğimiz yazılarla çağrıda bulunduk. Onların da milletimizin haklı talebine kulak vererek, çocuklarımızı, gençlerimizi ve aile kurumumuzu hedef alan bu tehdide karşı harekete geçmelerini bekliyoruz." görüşünü paylaştı.

Eryılmaz, bugün ülkede aile kurumunun hiç olmadığı kadar tehdit altında olduğu görüşünü dile getirerek, "LGBT lobisi yoğun bir gayretle ülkemizde faaliyet göstermektedir. Toplumsal cinsiyetçi hareketler ve LGBT ideolojisi, marjinalliği normalleştirme çabasıyla hayatın birçok alanına sızmıştır. Politika, akademi, sanat, spor, eğitim, medya, iş dünyası, yerel yönetimler kuşatma altındadır. Bireysel hak ve özgürlükler maskesi altında fıtratı bozmayı ve toplumsal değerleri yok etmeyi amaçlayan bu sosyokültürel terör, aile kurumunu ve nesillerimizi hedef almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Eryılmaz, vahim gidişe dur demek için TBMM'nin gündemine ailenin korunmasına dönük düzenlemelerin anayasa değişikliği teklifi ile alınmasının önemli olduğunu aktardı.

Serdar Eryılmaz, 150 bin ıslak imzalı dilekçe ile talep edilen kanuni düzenlemelerin gerçekleşmesi için Meclis'te yer alan siyasi partilerle yoğun temaslarını sürdürerek konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

AA

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