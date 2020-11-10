8 yaşındaki çocuk 10 kişiye virüs bulaştırdı

Filyasyon ekiplerinde görev yapan sağlıkçılar, Kovid- 19 vak’alarının okulların açılmasıyla birlikte tırmanışa geçtiği ve bu sebeple vak’alara yetişemediklerini anlattı.

Ankara’daki filyasyon ekibinde görevli bir sağlıkçı “Okula giden 8 yaşındaki bir çocuk 10 kişiye virüs bulaştırdı” dedi. İstanbul ve Ankara’daki filyasyon ekiplerinde görev yapan sağlık çalışanları, Kovid-19 vak’alarının arttığını ve vak’alara yetişemediklerini söyledi. Birgün’ün haberine göre, Ankara’nın Çankaya İlçesindeki bir filyasyon ekibinde görev yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen diş hekimi, “Son zamanlarda vak’a sayılarının artmasıyla iş yükümüzde de büyük oranda bir artış oldu. Bazı hastaneler filyasyon ekibinde görevlendiren sağlıkçıları geri çekti. Yani filyasyonda görevli sağlıkçılar, hastanede görevli oldukları birimlere geri döndü” dedi.

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