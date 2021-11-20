Açık havada da maske uyarısı

Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bayram, derneğin 24. Yıllık Ulusal Kongresi için geldiği Antalya’da hava kirliliği ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilişkisinin araştırıldığını söyledi.

Avrupa ve Çin’de yapılan çalışmalarda, hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde Kovid-19’a bağlı ölümlerin daha yüksek olduğunun görüldüğünü aktaran Bayram, bu yerlerde virüsün hızlı yayıldığının görüldüğünü dile getirdi. Bayram, şöyle konuştu: “Türkiye’de 10 şehirde 13 merkezde yapılan çalışmamızda havada topladığımız partikül dediğimiz zerreciklerde virüs varlığını araştırdığımızda bu örneklerin yüzce 10’unda Kovid-19 virüsünün bulunduğunu gördük. Bu araştırmamızda bu virüsün partiküller üzerinde bulunabileceğini ve taşınabileceğini göstermiş olduk. Bizden sonra İtalya’da da yapılan çalışmada da benzer bulgular bulundu. Hava kirliliğinin virüsü taşımak gibi bir fonksiyonu olabilir. Onun için açık hava deyip rahatlığa girmememiz gerekiyor. Açık havada da özellikle kalabalık yerlerde maske takılması gerekiyor.”