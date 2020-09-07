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7 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Aile hekimleri: Onur kırıcı

07 Eylül 2020, Pazartesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılmayacağı ve Covid-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle aile hekimlerine ek ödeme verileceği yönünde açıklama yapmasına, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’ndan (AHEF) tepki geldi.

Açıklamada “6 aydır bin bir sorunla boğuşan biz aile hekimlerini görmezden gelen iradeniz şartlı, emeği yok sayan bir yaklaşımla bir kez daha bizi görmediğini, duymadığını ispat etmiştir. Hekimler yüzyıllardır olduğu gibi mesleğimizin gereğini icraya devam ederken bu onur kırıcı yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz” denildi.

Son derece adaletsiz

AHEF tarafından yapılan açıklamada, aile hekimliği çalışanlarının pandemi sürecinde hastanelerin poliklinik yükünün azalması karşısında, asli görevi koruyucu hekimlik olmasına karşın artan poliklinik hizmeti ve beraberinde gelen yoğun bürokratik angaryalar ile uğraşmak zorunda kaldıkları hatırlatıldı. Açıklamada “‘Hastalanma’ hakkımız dahi bulunmadığı gibi adeta bu konuda cezalandırılıp ücretlerimiz kesilmiş ve çalışma şevkimiz kırılmıştır. Bu süreçte diğer kamu kurumları ek ödemeleri hiçbir şarta bağlanamadıkları halde -ne hazindir ki- sürecin en önündeki neferleri arasında yer alan aile hekimliği çalışanları ek ödeme için şarta bağlandı. Bunu son derece ‘adaletsiz’ olarak nitelendirdiğimizi bilmenizi istiyoruz” denildi.

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