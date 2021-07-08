Aile hekimleri susturulamaz

İzmir Tabip Odası, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren ve aile hekimlerine cezaî hükümler getiren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ndeki düzenlemelerin iptalini istedi.

“İş yükünü ölçüsüz arttıran, gelir kaybına neden olan, aile hekimlerini susturan, sözleşme feshini kolaylaştıran ceza sözleşmesini reddediyoruz” başlığıyla düzenlenen basın açıklamasını, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel okudu. Yüksel, yönetmelikle aile hekimlerinin ifade hürriyetinin kısıtlanarak halkın sağlığın tehdit eden durumların gizlenmeye çalışıldığını kaydetti.

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