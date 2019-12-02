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2 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Ailelerde büyük problemler var

02 Aralık 2019, Pazartesi 01:10
Şanlıurfa 3. Ulusal Kitap Fuarı’nda Yeni Asya yazarlarından Sebahattin Yaşar, “Çocuğumuza öyle bir duygu yüklemesi yapmalıyız ki, annem babam bu dünyada en çok beni seviyor diye hissetmeli” dedi.

Bu yıl 3.sü gerçekleşen Şanlıurfa Ulusal Kitap Fuarı sona erdi. Urfalıların özellikle hafta sonu yoğun ilgi gösterdiği fuarda Yeni Asya yazarlarından Yasemin-Sebahattin Yaşar okuyucusu ile buluşup kitaplarını imzaladı. 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde olan imza programına yoğun ilgi gösterilirken Sebahattin Yaşar yapmış olduğu söyleşi de pozitif bir fert olmanın ve mutlu yaşamanın püf noktalarını verdi. Yaşar negatif insanın pozitif bir hizmeti olamaz dedi ve şöyle devam etti: Bazen hayatımızı değiştirecek cümleler arıyoruz. Burada hayatı değiştirecek cümle, sizin o cümleye yüklediğiniz anlamdır aslında.

 

“Bu dünyada en çok beni seviyor”

Son zamanlarda haberlerde görülen üzücü olaylardan bahseden Sebahattin Yaşar, şöyle devam etti: Bir baba kendi canı olan evlâdına kıyıyor. Bunların üzerinde durmak lâzım, hepimizin düşünmesi lâzım. Bu bir raslantı ya da öylesine olan bir şey değil. Ben de gençlerle yaptığımız konuşmalarda, onlardan duyduğum cümleler karşısında gerçekten irkiliyorum. Üniversite gençliği ciddî soru işaretleri taşıyor. Bunlara seyirci kalmamak gerekiyor. Hepimize iş düşüyor bu durumda. Ruhen sağlıklı olmanın yolu Sünnet-i Seniyye düsturlarına dikkat etmektir. Çocuğumuzu düşünelim; ona öyle bir duygu yüklemesi yapmalıyız ki, annem babam bu dünyada en çok beni seviyor diye hissetmeli. Peygamber Efendimiz (asm) peygamber olduğu halde kalkıp 13 yaşındaki kızını ayakta karşılıyorsa, en mükemmel iletişimin Peygamber Efendimizde (asm) olduğunu gösteriyor bu.

Şükretmeyi öğrenmemiz lâzım

“Peygamberimizin (asm) büyük cihad dediği nefsimize dönük olan işlerin ne kadarını yapıyoruz, ne kadarını yapmıyoruz?” sorularını dinleyicilere ileten Yaşar bu noktaya önem verilip odaklanılması gerektiğini söyledi. Mutluluğun üç önemli faktörü olan duâ, ibadetler ve imandan bahseden Sebahattin Yaşar, dördüncü faktör olarak kanaati ekledi ve şunları söyledi: Şu an tüketim çılgınlığı yaşanıyor. İnsanın kalitesi harcamasıyla ölçülüyor. Alış veriş merkezlerine bakıldığında gerçekten ehli imanın yaşamaması gereken pek çok manzaralar var. Evet, bir nimetin nimet olduğunun göstergesi o nimete şükretmektir. Evlâdınız var şükretmiyorsanız o evlâdın kıymeti yoktur. 

Şanlıurfa - Yeni Asya

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