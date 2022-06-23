Ameliyatsız bel fıtığı tedavisi

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde, ön muayenede uygun görülen bel fıtığı hastalarına 30 dakikada ameliyatsız ozon tedavisi uygulanıyor.

KKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Adnan Özdemir, fıtık içi ozon tedavisinin dünyada yaygın kullanıldığını söyledi. Hastanelerinde de bu yöntemi uyguladıklarını anlatan Özdemir, “Bel ağrısı olan hastalarımız müracaat ettiğinde öncelikle MR görüntülerini değerlendiriyoruz ve muayene bulgularına bakıyoruz. Ozon tedavisinin uygun olup olmadığına kanaat getirdikten sonra hastalara işlemlerimizi yapıyoruz.” dedi. Özdemir, şu bilgileri verdi: “Fıtık içi ozon tedavisi genelde tek seansta uyguladığımız bir tedavi metodu. Farklı seanslara gerek kalmıyor. Hastamızı yaklaşık 30 dakikalık bir işleme alıyoruz. İşlem bittikten sonra gündelik hayatına devam edebiliyor. Uygun hastaları seçtiğimiz takdirde yüzde 90’a kadar başarı sağlanıyor.” Özdemir tedavide hasta memnuniyetinin en üst düzeyde olduğunu aktardı. AA

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