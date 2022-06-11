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11 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Aydın’da uhuvvet buluşması

11 Haziran 2022, Cumartesi
UŞAK YENİ ASYA HANIM OKUYUCULARI, AYDINLI HANIM OKUYUCULARIMIZA YAPTIKLARI İADE-İZİYARETİ BİR UHUVVET BULUŞMASI OLARAK NİTELENDİRDİLER.

ZEHRANUR ERDEM - KÜBRA ZEHRA İRTEM - UŞAK

Uşak Yeni Asya Hanım Okuyucu- ları olarak Aydınlı hanım okuyucularımıza iade-i ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen bu ziyarette hem Nurlarla istifadelendiler hem de “Helal daire keyfe kafidir” diyerek eğlendiler.

Uşaklı hanımlar Aydınlı hanımların rehberliğinde Üstad Hazretlerinin İslam kahramanı ola- rak nitelendirdiği merhum Adnan Menderes adına yapılmış olan mü- zeyi ziyaret etti. Ardından gerçek- leştirilen uhuvvet pikniği ile kardeşlik bağlarını güçlendirdiler.

Piknikte lezzetli yiyecekler mideleri yanında Risale sohbetleri de ruhları doyurdu. Uşaklı Hanım okuyucu- larımız, Aydın ziyaretinin kısa ol- masına rağmen manevi açıdan verimli olduğunu ifade ederken, Aydınlı okuyucularla olan uhuvvet, ihlas ve muhabbetin kuvvet bulma- sına vesile olduğunu ifade ettiler. Kısa ve muhabbete vesile olan gezi ile alakalı olarak katılımcılar ise şunları kaydetti:

ŞAHS-I MANEVİNİN KIYMETİ

Aysun Karataş-Uşak: Şehirler, kişiler farklı; ama okunan kitaplar, gayeler, gönül verilen hakikatler, gayretlerin yönü aynı. Şahs-ı manevinin kıymetini, hem kavlen hem fiilen bir kez daha idrak edip şükrettik. Allah hem Aydınlı kardeşlerimizden, hem de yol arkadaşlarımızdan razı olsun.

GÖNÜLLER MEZC OLDU

Ayşe Uğurlu-Uşak: Sıcak coğraf- yasıyla gönülleri mezc olmuş kar- deşlerin. Ab-ı hayat muhabbetleri, uhuvvet filizlerimizin dallarını daha da gürleştirdi ve neşv ü nema- sına vesile oldu. Dua ve dileğim o ki bu muhabbet ebede kadar ruh- larımızı sarıp sarmalasın.

ÜSTAD İRTİBATI TAVSİYE EDİYOR

Fatma İnce-Aydın: Her şeyin vasatını yaşamayı bize tavsiye eden Üstadımız irtibatın ifratını tavsiye ediyor. Biz bunun ehem- miyetini Uşaklı kardeşlerimizin Aydın’a gelmesinde hakkalyakin hissettik. Sureten görüşmenin, iman hakikatlerinden beraber is- tifade etmenin, yan yana sofraya oturmanın, karşılıklı çay içme- nin, muhabbet etmenin lezzeti bambaşka. Uşaklı kardeşlerimizin ihlaslarından, tesanüdlerinden, muhabbetlerinden, uhuvvetlerin- den şevk aldık.

Uşaklı Hanım okuyucularımız, Aydın ziyaretinin kısa olmasına rağmen manevi açıdan verimli olduğunu söylediler. Ziyaretin Aydınlı okuyucularla olan uhuvvet, ihlas ve muhabbetin kuvvet bulmasına vesile olduğunu ifade ederek, gösterdikleri misafirperverlikleri için teşekkür ettiler.

ALLAH İÇİN SEVELİM

Betül Gönüllü-Uşak: Risale-i Nur dairesinde olduğumuza şük- redecek en önemli unsurlardan biri de uhuvvet meselesi. Nere- deyse tüm sevmeklerin çıkar iliş- kisine dayandığı ahirzamanda, Aydınlı kardeşlerimize; Allah için sevmenin, Allah için muhabbet beslemenin ayrıcalığını bizlere dem ve damarlarımıza kadar ya- şattıkları için müteşekkiriz.

KARDEŞLİĞİMİZİ HİSSETTİK

Ebru Yıldız-Uşak: Şahs-ı man- evinin her bir düsturunu Aydın zi- yaretimizde bizlere hissettiren kardeşlerimizden Allah razı olsun. Samimi mütesanid, ihlaslı tesanüd, müfritane irtibat, fedakar hakiki kardeş olmanın feyz ve lezzetini hissettik elhamdülillah.

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