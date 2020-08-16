Bakan Koca: Bu sonucu bekliyorduk

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa ilişkin, "Dün son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışa ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs, bizi yıldıramaz. Bu savaşta yine beraber miyiz?" AA

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