Bez maske “Omicron”a karşı korumuyor

Uzmanlar, koronavirüsün omicron varyantına karşı bez maskelerin koruma sağlamadığını söyledi.
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) şu an için N95 maskeleri hâlâ sağlık çalışanları için önerirken halka, kumaş maskeleri çift katlı olacak şekilde, bütün ağız ve burun bölgesini boşluksuz kapatacak şekilde takmalarını öneriyor. Bu maskelerde burun bölgesinden hava almayacak şekilde bir tel parça olması da mutlaka öneriliyor. Öte yandan Kalifornia Üniversitesi bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Monica Gandhi Sputnik’deki habere göre, “Gerçekten virüse maruz kalmak istemiyorsanız mutlaka doğru maskeyi takmak zorundasınız.” diyor. Gandhi, N95, KN95, KF94 ve FFP2 tipi maskelerin kullanılmasını, bunlar temin edilemiyorsa mutlaka cerrahi maskenin üzerine kumaş maske takılmasını öneriyor.
Haber Merkezi