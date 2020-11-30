Çocuklar da Covid-19 aşısı yaptırabilecek mi?

Covid-19 salgınına karşı geliştirilen ilk aşı adaylarının birden çok ülkede dağıtım ve uygulama öncesi onay süreçlerinde sona geliniyor.

Ancak sağlık uzmanlarına göre ilk çıkan aşılar çocuklar üzerinde kullanılamayacak. Şu ana kadar yapılan klinik testlerde, aşılar çocuklar üzerinde neredeyse hiç denenmedi. Amerikalı ilaç firması Pfizer, sadece kısa bir süre önce 12 yaşından itibaren test gruplarının oluşturulduğunu duyurmuştu. Buna göre, testlerden olumlu sonuçlar gelmedikçe, dağıtılacak olan ilk aşılar belli bir süre çocuklarda kullanılamayacak. Euronews’deki habere göre Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde pediatri, mikrobiyoloji ve immünoloji profesörü olan Dr. Sallie Permar, ABD Ulusal Kamu Radyosu’na verdiği röportajında, “Çocuklar küçük yetişkinler değildir” diyerek bir çocuğun bağışıklık sisteminin bir yetişkinden farklı olduğunu söyledi. Dr. Permar, konuşmasının devamında, “Bazen çocuklarda yetişkinlerden daha etkili olan aşılar var. Ve bazen de yetişkinlere kıyasla çocuklarda daha az işe yarayan aşılar var. Bu nedenle, aşı testleri çocukları da kapsayacak şekilde yürütülmeli” dedi.