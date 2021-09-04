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4 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Çocukların okul kıyafetleri her gün yıkanmalı

04 Eylül 2021, Cumartesi 09:00
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için okula başlayan çocukların kıyafetleri ve kullanıyorlarsa bez maskelerinin her gün düzenli yıkanması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Ekuklu, bulaşıcılığı çok yüksek olan Kovid-19'un Delta varyantının, genç kuşak arasında daha hızlı yayıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığının aşı takvimine göre 15 yaş ve üzeri çocukların aşılama kapsamına alındığını dile getiren Ekuklu, bu yaşın altındaki öğrenciler aşısız olacağından tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini ifade etti.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla insan hareketliliğinin artacağını vurgulayan Ekuklu, şöyle devam etti:

"Sadece çocukların okul içerisindeki davranışlarını, onların nasıl korunacağını düşünüyoruz ama evden çıkıp servisle okula giden, öğretmeni ve diğer okul çalışanlarıyla temas eden, bir o kadar da birbiriyle temas eden çocuklar söz konusu olacak. Dolayısıyla eskisinden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü milyonlarca insan, anne-babalar, öğretmenler, servis şoförleri bir sürü insan bir hareketlilik oluşturacak."

Ekuklu, aşılama kapsamında olmayan çocukların maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmesinin önem taşıdığını söyledi.

"Çocukların maskelerini birbirleriyle değiştirmeleri önlenmeli"

Aynı ortamda bulunan çocukların birbirleriyle temasının ve maskelerini takıp takmadıklarının takip edilmesi gerektiğini belirten Ekuklu, şunları kaydetti:

"Bir kere çocukların aralarında maskelerini değiştirmemeleri gerekiyor. Bu, okul yönetimlerinin yapabileceği bir şey. Ebeveynlerin de özellikle evlerinde kronik hastalığı olan, aşısız, risk grubu dediğimiz insanlar varsa, okula gelip giden çocuklar ile aile büyüklerini karşı karşıya getirmemeleri lazım. Bu ne kadar mümkünse o kadar yapmak lazım. Eskiden farklı olarak Delta varyantı, çok daha kısa sürede ve çok daha kısa mesafede bulaşabiliyor."

Ekuklu, çocukları okula giden belirli yaş üstündeki aile bireylerinin, gerekçesi ne olursa olsun en az 2 doz aşı yaptırmamışsa risk altında bulunduğunu, bu nedenle okuldan gelen çocuklarla mesafeye daha fazla özen göstermesi gerektiğini ifade etti.

Ebeveynlere kendi yaşam biçimlerini ve aile büyüklüklerini dikkate alarak önlemlere uymaları çağrısı yapan Ekuklu, şu tavsiyelerde bulundu:

"Çocuklarını mümkünse her gün temiz kıyafetlerle okula göndermeliler. Kıyafet zorunluluğunun olduğu durumlar var, belki zor olabilir ama elden geldiğince çocukları her gün temiz kıyafetlerle göndermek, okuldan döndüklerinde o kıyafetlerin bir şekilde yıkanmasına özen göstermek lazım. Mutlaka çocuklar okuldan geldikten sonra 20 saniye, eskiden olduğu gibi ellerini bildiğimiz klasik sabunlarla yıkamalı. Mümkün olduğunca sosyal mesafeyi, teması en azda tutmalılar. Çok kullanımlık maskeler verildiyse çocuklara, bez maskeler, bunların mutlaka uygun bir biçimde yıkanması, dezenfekte edilmesi gerekiyor."

Öğretmenlerin illere göre farklılık göstermekle birlikte yüzde 70-75 aşılandığını, bu oranın önemli olduğunu vurgulayan Ekuklu, "Kantin görevlisinden temizlik personeline, öğretmenine, müdürüne, yöneticisine kadar herkesin aşılanması gerekiyor." dedi.

AA

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