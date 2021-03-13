Covid-19’un faturası ağır

Covid-19 tedavisi için bir yılda sadece devletin üstlendiği maliyet 3.7 milyar lira olarak hesaplandı. Bu rakamın devletin bir yıllık toplam sağlık harcamasının yüzde 2’si olduğu belirtildi.

Çin’den çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de ilk vak’anın resmî olarak 11 Mart 2020 tarihinde duyurulduğu Covid-19 salgınında devletin ödediği bir yıllık tedavi faturası hesaplandı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin birlikte yürüttüğü “Covid-19 Tedavisinin Ekonomik Yükü” araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, Covid-19 hastalığının Türkiye’nin sağlık ekonomisine 12 aylık toplam yükü 3.7 milyar lirayı geçti. Bu hesabın, sadece devletin ödediği tedavi masrafları üzerinden yapıldığı, özel sağlık sigortası ödemelerinin ya da kişilerin bizzat cebinden çıkan paranın buna dahil olmadığı vurgulandı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak ve Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Simten Malhan’ın birlikte yürüttüğü araştırma, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 16 Mart- 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında tedavi gören bin 56 Covid-19 hastasının gerçek verilerinden yola çıkılarak, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı hasta verileri ve hasta başına düşen test, teşhis, tedavi harcamaları değerlendirilerek yapıldı.

Araştırmaya göre, Covid-19 nedeniyle yatarak ve ayaktan tedavi alan hastaların toplam tedavi maliyetinin devlet sağlık harcamalarında yüzde 2 ve SGK sağlık harcamalarında yüzde 3.8’lik bir oranı oluşturduğu tahmin ediliyor.

“EKONOMİK YÜKÜ ÇOK DAHA FAZLA”

Prof. Dr. Simten Malhan, araştırmayı yürütürken sadece test, tanı, tedavi, ilâç gibi direkt tıbbi maliyetlerin dikkate alındığını belirterek şunları söyledi: “Hastalık pek çok dolaylı maliyete de neden oluyor. Ölüm, sakatlık ve işgücü kaybı... Bu maliyetler de göz önüne alınırsa Covid-19’un sağlık alanında Türkiye’ye ekonomik yükünün çok daha fazla olduğu görülecektir.”