"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Fahrettin Koca'dan 'aşı' açıklaması

17 Şubat 2021, Çarşamba 09:14
Türkiye'de koronavirüs aşılamalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Nisan ayı sonuna kadar 100 milyon doz aşı elimizde olacak" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Hürriyet'ten Osman Müftüoğlu'na konuşan Bakan Koca, “SinoVac ile yaptığımız anlaşmaya göre nisan sonuna kadar 100 milyon doz aşı elimizde olacak” ifadelerini kullandı. 

Bakan Koca'nın Müftüoğlu'yla yaptığı görüşme şu şekilde:

Neden Çin aşısı?

Sağlık Bakanımız da çoğumuz gibi aşıların “Çin, Rus, Alman, İngiliz, Amerikan aşısı” şeklinde tanımlanmasından hoşnut değil. “Çin aşısı” yerine “ölü virüs aşısı” tanımını tercih ediyor. Yukarıdaki soruyu da “SinoVac’ın geliştirdiği aşıyı sürecin başından beri dikkatle izlemeye aldık. Biliyorsunuz, ölü virüs aşıları uzun zamandır kullanılan, teknolojisi iyi bilinen, etkinliği makul düzeyde, yan etkileri ise oldukça düşük aşılar. Ayrıca bizim depolanması, dağıtımı ve kullanımında zaten son derece tecrübeli olduğumuz bir aşı çeşidi. Bu nedenle daha yolun başında, neredeyse haziran ortalarında SinoVac ile hızla temasa geçtik” yanıtını verdi.

Faz 3 çalışmalarına karar ne zaman ve neden verildi?

Bakanın bu soruya verdiği yanıt bence çok önemli. Zira yaptığımız Faz 3 çalışmalarının her ikisi de bize güven verdi. Dr. Koca’nın yanıtına gelince:

“Daha temmuz ayı başında sadece SinoVac aşısının değil, BioNTech’in geliştirdiği aşının da Faz 3 çalışmalarının ülkemizde de yapılmasının doğru olacağını düşündük. Bilim Kurulu da bu kararımızı destekledi. Her iki üreticiyle de temasa geçerek eylül ayında hem mRNA/BioNTech aşısı hem de ölü virüs/SinoVac aşısı için en yetkin uzmanlardan oluşan bir gözlem grubunun nezaretinde Faz 3 çalışmalarını başlattık. Eğer biz Faz 3 çalışmalarını ülkemizde yapıp neticeleri kendimiz bizzat görerek karar vermiş olmasaydık, kullandığımız aşılar hakkında bugünkü kadar rahat ve güvenli bir noktada bulunmazdık. Brezilya’dan, Endonezya’dan, Almanya’dan ya da İngiltere’den açıklanan Faz 3 sonuçlarına itibar ederek karar vermek zorunda kalırdık. Oysa biz her iki aşı için de ülkemizde Faz 3 çalışması yaparak uygulamaların neticelerini bizzat değerlendirme fırsatı bulduk. Değerlendirme kararını da bu konuda ülkemizin en yetkin hocalarından oluşan bir heyete bıraktık.”

Oxford aşısını neden almıyoruz?

Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı hem etkinliği, hem de ucuzluğu nedeniyle baştan beri hepimizin dikkatini çekti. Dahası, klasik yöntemlerle geliştirilen bu aşının mutasyonlu virüslerde bile etkili olabileceği de ileri sürüldü. Hal böyle olunca da Sayın Bakan’a “Biz neden AstraZeneca/Oxford aşısını da ithal etmiyoruz?” diye sormamak olmazdı. Soruya Sayın Bakanın yanıtı beni de şaşırttı:

“Biz bu aşıyı da baştan beri dikkatle izledik. Güvenli ve değerli bulduk. Ne var ki üretici firma, aşının bizim de dahil olduğumuz bölge ülkelerine dağıtım hakkını Sputnik 5 aşısını üreten Rus firmasına vermiş. Biz Rus firmasıyla Sputnik 5 aşısı nedeniyle zaten temas halindeyiz. Bu aşıya da talip olduğumuzu söylediğimizde, ellerinde henüz Rusya’nın kullanımı için bile AstraZeneca aşısının bulunmadığını belirttiler. Kısacası bu ucuz, etkili ve güvenli aşıya henüz ulaşma şansımız yok ama her imkânı zorladığımızdan emin olabilirsiniz.”

Sinovac'ta son durum ne?

Ekim ayında yaptığımız görüşmede Dr. Koca, aralıkta 5, ocak ve şubatta 10’ar milyon doz SinoVac aşısının Türkiye’de olacağını söylemiş, “Toplamda da 50 milyon doz için imza attık” demişti. Ne var ki üretimdeki aksamalar nedeniyle SinoVac yeteri kadar aşı üretemedi, teslimatta gecikmeler yaşandı. Son günlerde ise bu gecikmeler yavaş yavaş aşılmaya başlandı, teslimatlar düzenli olarak yapılıyor. Dr. Fahrettin Koca, “SinoVac ile yaptığımız anlaşmaya göre nisan sonuna kadar 100 milyon doz aşı elimizde olacak” diyor ama arkasından da ekliyor: “Tabii ki üretimin aksamaması, her şeyin yolunda gitmesi en büyük dileğimiz.”

Pfizer/BioNTech aşısında son durum ne?

Sağlık Bakanı’nın bu soruya verdiği yanıt ise şu: “Uğur kardeşime güveniyorum! Gösterdikleri başarı için de onları tekrar tekrar kutluyorum. Biliyorsunuz, bu aşı için de bizdeki Faz 3 çalışmaları tamamlandı. Toplamda 5 milyon doza yakın Pfizer/BioNTech aşısı için de üretici firmadan ve Dr. Uğur Şahin’den söz aldık, imzalarımızı da çoktan attık. Burada da en büyük sorun, aşı üretimindeki gecikmeler. Tıpkı SinoVac gibi, Pfizer/BioNTech aşısının üretiminde de ciddi aksamalar var.”

'Aşı stratejik bir ürün haline geldi' diyebilir miyiz?

Bu önemli soruya Sağlık Bakanı, “Aşının stratejik bir ürün haline geldiği kesin. Eğer üretimdeki gecikmeler bir an önce aşılmazsa, kargaşa daha da büyüyebilir. Biz erken yola çıktığımız için pek çok ülkeden daha iyi bir durumdayız. Aşının dağıtımında imkânı sınırlı ülkelere de yardımcı olunması gerektiği düşüncesindeyiz. ‘Aşıda adaletli dağıtım’ meselesi, önümüzdeki günlerde en önemli sorunlardan biri olacak gibi görünüyor” cevabını verdi.

Bilim kurulu size destek mi köstek mi?

Sağlık Bakanımıza baştan beri başarılı çalışmalar yapan Bilim Kurulu’na ilişkin düşüncelerini de sordum, yanıtı şu oldu:

“Pandemi patlar patlamaz Bilim Kurulu’nu kuran, devreye sokan ve kararlarını uygulamaya koyan ilk birkaç ülkeden biri olduk. Ben Bilim Kurulu oluşturma kararını daha ocak ayının sonlarında, depremin yaralarını sarmak için gittiğim Elazığ’da verdim. Döner dönmez de olabildiğince geniş katılımlı bir Bilim Kurulu oluşturup faaliyete geçirdim. Kurul, başından beri çalışmalarımıza yön verdi, yol gösterdi. Hocalarımızın kararlarını uyguladık, uygulamaya da devam edeceğiz. Ortak çalışmanın, özellikle pandemi gibi bir meselede bilimin desteğine dayanmanın önemine baştan beri inandım ve inanmaya devam ediyorum. Bizi yürekten destekleyen, yol gösteren hocalarımıza şükran borçluyuz.”

Önlemler ne zaman gevşer?

Haklıyız, hepimiz neredeyse 'önlem mağduruyuz'. Ama görünen o ki önlemlere daha bir süre daha katlanmak zorundayız. Peki, Dr. Koca’nın fikri ne? Aldığım yanıt şu: “Önlemlerle ilgili kararları biz değil, Bilim Kurulumuz veriyor. Kurul vaka sayıları başta olmak üzere eldeki bütün rakamları değerlendirerek, ülke çapındaki bütün gelişmeleri dikkatle izleyip neticeye varıyor. Bu kararları tabii ki gerekli temasları yaparak Bakanlar Kurulu’nun ve Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesine sunuyoruz. Netice orada alınıyor.”

Etiketler: Fahrettin Koca, aşı, açıklama
Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Evsiz ve kimsesizler için 55 milyon lira kaynak aktarıldı

    Hava yolu şirketleri aşıların taşınmasına destek verecek

    İstanbul'da barajlardaki su oranı artıyor

    Tahran'da çocukların koronavirüse yakalanma oranı arttı

    'Türksat 5A haziranda teslim alınacak'

    Koronavirüse yakalananların sayısı 110 milyonu aştı

    Danimarka'lı yaşlı çiftten Müslüman kadına saldırı

    Biden: Trump hakkında konuşmaktan yoruldum

    Fahrettin Koca'dan 'aşı' açıklaması

    Aşı etkisi: İngiltere'de salgın kaynaklı can kayıpları azalıyor

    İstismar edilmesin

    Eğitim sisteminde sorunlar büyüyor

    Fransa'da Müslümanları hedef alan yasa tasarısı Ulusal Meclis'te onaylandı

    Küresel salgında son 24 saatte neler yaşandı?

    Koca: 'Yerinde karar' dönemine geçiyoruz

    6 şehirde yüz yüze eğitime 'kar' arası

    Doğan Cüceloğlu vefat etti

    Türkiye'de son 24 saatte 7906 vaka ve 90 ölüm gözlemlendi

    “Salgın bitecek, ama kaygısı kalacak”

    BM’den küresel gıda kıtlığı uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gara ve sonrası
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın yardımı neden gecikir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Gara katliamı soruları…
    Ahmet BATTAL

    Devlet aklı ve sağduyu-2
    Genel

    İstismar edilmesin
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet ÖZDEMİR

    Asr-ı Saadetten bir meşveret örneği
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u mübarekede kudsî servet
    Faruk ÇAKIR

    Huzur çok mu uzakta?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.