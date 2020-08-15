Fahrettin Koca'dan 'sıcak da olsa maskenizi takın' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünkü yeni hasta ve ağır hasta sayısını hatırlattı. Koca, sıcak da olsa maske takılması ve mesafeye uyulması konusunda uyardı: "Dünkü yeni hasta sayısı: 1.226, ağır hasta sayısı: 656. Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın."

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