Fahrettin Koca'dan 'Turkovac’ açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Kovid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir. 3. doz aşı tercihi serbest" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama yaptı. "Turkovac seri üretime geçsin" Bakan Koca, "Turkovac'ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir. 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3 binimiz Turkovac’ı tercih etmeli. Üçüncü dozu tercih ettiğiniz aşıyla olun, Turkovac seri üretime geçsin" dedi.

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