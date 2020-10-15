Gıda güvenliğine sansürde geri adım

TBMM’de önümüzdeki hafta görüşülmeye başlanacak olan Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ndeki tartışmalı maddeler geri çekildi.

Anadolu Ajansı’na konuşan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Milletvekili Yunus Kılıç, sansüre neden olacağı endişesiyle tepkilere sebep olan düzenlemeleri tekliften çıkardıklarını söyledi. Gıdada sansür endişesine neden olan kanun teklifindeki ilgili maddelerin geri çekilmesini sivil toplum örgütleri (STK) memnuniyetle karşıladı. Buğday Derneği, Twitter hesabından “Birlikte başardık! Gıdada sansür içeren kanun teklifi maddeleri geri çekildi” mesajını paylaştı. DW Türkçe’nin haberine göre, uluslararası imza kampanyası platformu Change.org’un Türkiye temsilciliği de tartışmalı teklifin iptali için 21 bin imza toplandığını duyurdu.

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