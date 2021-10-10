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10 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Hastanelerde randevu krizi

10 Ekim 2021, Pazar 16:14
Salgında dördüncü pik sürerken, bu yükü taşıyamaz hale gelen sağlık sisteminde kriz yaşanıyor.

Birçok şehirde hastaneler tamamen dolmuş durumda. Daha önce kapatılan Covid-19 servisleri yeniden açılıyor. Sağlık sisteminde yaşanan bu çöküş, yalnızca Covid-19 hastalarını değil, diğer hastaları da olumsuz etkiliyor. Pandemi sebebiyle uzun süre sağlık kontrollerini erteleyen yurttaşlar, şimdi de devlet hastanelerinden randevu alamıyor. Özellikle cildiye, ortopedi ve nöroloji servislerinde ancak merkez dışındaki hastanelerde randevu bulunabiliyor.

Randevu kriziyle ilgili BirGün’e konuşan SES İzmir Şube Eş Başkanı Erkan Batmaz, “Sağlıkta dönüşüm politikalarının bizi getirdiği nokta maalesef bu. Ne hasta memnun ne hekim memnun” dedi. “Önleyici ve koruyucu hizmetler neredeyse tamamen yok oldu, çünkü sağlık sermayeye peşkeş çekilmiş durumda” diye devam eden Batmaz, şunları söyledi: “Sürekli dile getirmemize rağmen pandemide temiz hastane uygulamasına geçilmedi ve şu anda çok fazla bir yoğunluk var. Sağlık sistemimiz artık bu süreci götürebilecek durumda değil. Hastanelerimiz randevu bile veremiyor. Maalesef özel hastanelere teşvikin sonucunu yaşıyoruz” dedi. Bütüncül bir sağlık hizmetinin ortadan kalktığını ifade eden Batmaz, “Yalnızca parası olanın sağlık hizmetine ulaşabildiği bir tabloya doğru gidiyoruz. Kanser hastaları bile doktor bulamıyor. Neredeyse her hastane çökme noktasına gelmiş durumda” diye konuştu.

 

Etiketler: hastane, randevu, kriz
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