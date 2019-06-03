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3 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Havamız kirlendi

03 Haziran 2019, Pazartesi 00:10
TMMOB yayımladığı “Türkiye Raporu”nda, Türkiye’nin havasının özellikle ihraç ettiği katı atık ve çöplerle ve kullanılan yüksek oranda fosil yakıtla kirlendiğine dikkat çekti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Dünya Çevre Günü öncesinde ‘Türkiye Raporu’nu yayımladı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün 2019 teması Hava Kirliliği ile Mücadele olarak belirlenirken raporda, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) gönderilen katı atık ve çöplerle adeta ‘açık hava çöplüğü’ne döndüğü belirtildi. Söz konusu raporda Türkiye’ye son 3 senede 3 kata yakın katı atığın getirildiği ifade ediliyor. Buna göre daha önce Çin gibi Doğu ve Asya ülkelerine gönderilen atıklar, bu ülkelerin aldığı bir dizi tedbirler neticesinde Türkiye gibi yeni alanlara yönlendirildi. Türkiye’ye 2016 yılında 159 bin ton, 2017 yılında 261 bin ton ve 2018 yılında ise 439 bin tona ithal plastik getirildiği kaydedildi. Türkiye’nin 2017 yılında bu ithalattan kaynaklı cari açığının 52 milyon Euro’yu geçtiği açıklandı.

Denetim yapılmıyor

AB’den 2004 yılında yüzde 20 oranında katı atık Türkiye’ye gönderilirken, 2019 yılına gelindiğinde bu rakamın yüzde 35’lere vardığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan cevaplarda neredeyse bu konuda denetimin hiç yapılmadığı kaydedildi. Raporda bu durumun Türkiye’deki mevcut depolama tesislerinin kapasitesinin erken dolmasına, hava, toprak ve suyun daha fazla kirlenmesine yol açtığı, aynı zamanda da ülkeye ait atıkların yönetilememe riskini arttırdığı açıklandı.

Türkiye’nin havası AB’ye göre yüzde 33 daha kirli

Raporda ayrıca Türkiye’deki yüzey sularının yaklaşık yüzde 74’ünün kirlendiği, Türkiye’nin havasının AB’ye göre en az yüzde 33.4 daha kirli olduğu ve hava kirliliği kaynağı olan fosil yakıt kullanım oranının yüzde 88 olduğu kaydedildi. Euronews’in haberine göre, Türkiye’de hava kirliliğine bağlı ölümlerin sayısının ise yılda yaklaşık 30 bin olduğu açıklandı.

Etiketler: hava kirliliği
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