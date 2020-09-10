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11 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Her yıl 800 bin intihar

10 Eylül 2020, Perşembe 17:00
DSÖ verilerine göre her yıl dünyada 800 bin kişi intihar ediyor. İntihar girişiminde bulunanların sayısı ise bu rakamın yirmi katını buluyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada her yıl 800 bin kişi intihar sebebiyle ölüyor. Bu da kırk saniyede bir kişinin hayatına son verdiği anlamına geliyor. İntihar girişiminde bulunan- ların sayısı ise bu rakamın yirmi katını buluyor. DW’nin haberine göre, 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü vesilesiyle dikkatler yeniden intihar olgusuna çevrildi. DSÖ istatistiklerine göre 100 bin nüfus başına intihar edenlerin sayısı dünyada ortalama 10,5 kişi. Yüksek gelirli ülkelerde bu sayı 11,5’e yükseliyor. Türkiye ise 100 bin kişi başına ortalama 7,2 intiharla dünya ve Avrupa’da görece iyi bir durumda.

Türkiye’de 3 bin 161 intihar

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) en son yayımladığı veriler 2018 yılına ait. Buna göre 2018’de toplam 3 bin 161 kişi intihar ederek hayatına son verdi. İntihar edenlerin yüzde 75,6’sını erkekler, yüzde 24,4’ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye’de son on yıllık dönemde intihar sayısında belirgin artışlar da kaydedilmedi. Meselâ intiharların düşüş eğiliminde olduğu Almanya’da 2018’de 9 bin 300 intihar gerçekleşti. İntihar, dünya çapında 15-19 yaş arası grupta en yaygın üçüncü ölüm sebebi. 

Refah fayda etmiyor

DSÖ verilerine göre dünya çapında intiharların yüzde 79’u düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşse de en yüksek intihar oranına refah ülkelerinde rastlanıyor. Dolayısıyla intihar kararında işsizlik, geçim sıkıntısı gibi zorlu hayat şartları kadar yalnızlık gibi psikolojik sebepler de rol oynuyor. İntiharın sebebini belirleyebilmek çok kolay değil. Genelde intihar eyleminin öncesinde karmaşık duygusal süreçler yaşanıyor. Ancak uzmanlar, depresyondan muzdarip olan ya da intiharı aklından geçirenlere verilmesi gereken mesaj konusunda hemfikir: Yalnız değilsin!

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