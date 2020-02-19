İlaca erişim temel bir haktır

Türkiye Eczacılar Birliği’nin geçen hafta yaptığı açıklamaya göre Sosyal Güvenlik Kurumu, yaklaşık 130 ilâcı geri ödeme listesinden çıkarmayı düşünüyor.

Eşdeğer ilâca Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödediği farkın da yüzde 10’dan yüzde 5’e çekileceğini belirten TEB, “İlâca erişim temel bir haktır. Kabul etmiyoruz, onaylamıyoruz” diyor. Henüz resmî bir açıklama yapılmadı, ancak eczacı odalarının verdiği bilgiye göre TEB erken davranıp kamuoyuna duyurduğu için SGK, bu hamlesini şimdilik erteledi. Ama 130 ilâcı birden ödeme kapsamından çıkarmak yerine, zamana yayarak birkaç ay içinde aşama aşama çıkarılacağı belirtiliyor. DW’de yer alan habere göre, bir ilâcın geri ödeme listesinden çıkarılması, sosyal güvencesi olan hastaların bile ilâç parasını cebinden ödemesi anlamına geliyor. Hangi ilâçlar geri ödeme kapsamında, hangileri değil kimse bilmiyor.