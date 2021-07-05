Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Covid-19 verilerinin yer aldığı tablonun değişerek yeni bir sisteme geçildiğini duyurdu.

Yeni tabloda, aşı durumunu da yer alırken, test sayısı, can kaybı ve iyileşenler dışındaki veriler haftalık yayınlanacak. T24’deki habere göre Covid-19 tablosunda yeni sisteme geçildiğini duyuran Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Artık vak’a sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak” dedi.

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